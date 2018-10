Scharfer Gegenwind für Staatsziel

Trotz Kritik und Absagen will Ministerin Schramböck am umstrittenen Staatsziel festhalten. © apa/Herbert Pfarrhofer Trotz Kritik und Absagen will Ministerin Schramböck am umstrittenen Staatsziel festhalten. © apa/Herbert Pfarrhofer



Wien. (jm) Die Regierung hält daran fest, das Wirtschaftswachstum zum Staatsziel machen zu wollen. Dieses Ansinnen stößt seit Monaten Umweltaktivisten und Juristen sauer auf. Die Neos, die durchaus bereit wären, der Regierung die dafür nötige Zweidrittelmehrheit im Nationalrat zu beschaffen, sind zuletzt auch abgesprungen, weil die Regierung laut pinker Auslegung Umweltorganisationen die Mitsprache bei der Bewilligung von größeren Projekten erschweren will.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP und Infrastrukturminister Norbert Hofer von den Freiheitlichen lassen sich von der Kritik nicht beeindrucken und wollen das Staatsziel dennoch umsetzen. Schramböck äußerte sich vor dem Ministerrat am Mittwoch verwundert über die Entscheidung der Neos, trotz Einigung nun doch nicht mitziehen zu wollen. Für fraglich hält sie es, dass das Staatsziel den Neos als wirtschaftsfreundlicher Partei "plötzlich nicht mehr so wichtig ist". Auch die Freiheitlichen können den Rückzieher der Neos nicht nachvollziehen, speziell deren Kritik an mangelnder Nachhaltigkeit in Umweltfragen. Hofer sagte, dass beide Themen wichtig seien. Es sei ein "Irrglaube", dass man Wirtschaft auf Kosten der Umwelt betreiben könne. "Der Klimawandel ist Realität", gab Hofer zu. Schramböck verwies darauf, dass der Umweltschutz bereits in der Verfassung verankert sei. Die Verankerung des Staatsziels Wirtschaft wäre daher keine einseitige Maßnahme.





Fallstrick Bundesrat

Die Neos hielten am Mittwochnachmittag ebenfalls an ihrem Kurs fest: Sie trugen das Staatsziel im Verfassungsausschuss Wirtschaft nicht mit, sondern verlangten eine Vertagung. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte an den in einem Abänderungsantrag zum Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz vorgesehenen schärferen Maßnahmen für NGOs (mindestens 100 Mitglieder und Offenlegung der Namen) vor allem einen Verstoß gegen die Vereinsfreiheit. Dies sei ein "wesentliches Gut in einer liberalen Demokratie" und dürfe nicht beschränkt werden.

Um das Staatsziel Wirtschaft umzusetzen, braucht es allerdings ohnehin sowohl im Nationalrat als auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit. Jene im Bundesrat ist aber nur mit der SPÖ möglich, die aber im Gegenzug den Sozialstaat und die Vollbeschäftigung als soziale Grundrechte in die Verfassung schreiben möchte. Eine Einigung ist daher äußerst unwahrscheinlich. Ein kleines Detail am Rande: Sollte die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat doch noch beschlossen werden und die SPÖ im Bundesrat nicht zustimmen, wäre das das erste Mal, dass der Bundesrat seine ausdrückliche Ablehnung in dieser Konstellation kundtut. Die Minister Schramböck und Hofer wollen mit der Opposition zwar weiter verhandeln, aber keinen "Deal", also keinen Abtausch von Forderungen. Auf die Frage, was passieren werde, sollte keine Zweidrittelmehrheit zustande kommen, sagte Hofer: "Das wäre sehr schade."

Staatsziel als Gegengewicht

Nicht nur Umweltschützer warnen davor, dass dem bereits bestehenden Staatsziel des Umweltschutzes ein konkurrierendes Ziel gegenübergestellt wird. Es sorgte auch unter Juristen für Empörung. Die Verfassungsjuristen Theo Öhlinger und Bernd-Christian Funk äußerten Bedenken. Die Politik entscheide nicht selbst, was ihr wichtiger ist, Umweltschutz oder Wirtschaft, sondern lagere das Thema auf die Gerichte aus. Die Staatszielbestimmungen würden sich zudem gegenseitig abschwächen, wodurch die Gerichte weniger Anhaltspunkte hätten, wie sie bei Projektgenehmigungen entscheiden sollen. Sie forderten klare Kriterien.

Abgesehen davon sei der Sinn einen Staatsziels Wirtschaft wenig sinnig, da in vielen Gesetzen, ob nun Forstwirtschaft, Straßenbau oder Denkmalschutz bereits wirtschaftliche Abwägungen getroffen werden. Solche Grundsatzfragen zu klären, sei keine sinnvolle Aufgabe der Gerichte, klagten Juristen.

"Wenn jetzt aufgrund des Kompromisses, der nun getroffen wurde oder auch nicht, das Wort Nachhaltigkeit reinkommt, dann ist es vom Gefühl her ein bisschen besser", sagt der Verfassungsjurist der Universität Innsbruck, Peter Bußjäger. "Aber die Grundkritik bleibt aufrecht: Ein solches Staatsziel setzt einen falschen Akzent." Den Umweltschutz habe man deswegen in die Verfassung geschrieben, weil das wirtschaftliche Interesse in Verwaltungsverfahren immer ein starkes Gewicht gehabt habe, während jenes der Umwelt vage blieb. Das neue Staatsziel sei ein Gegenwicht, "das nicht notwendig ist" und den Umweltschutz gewissermaßen entwerte.