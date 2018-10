Strache mit Samtpfoten

Premiere für Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei der ersten Beamtengehaltsrunde mit Gewerkschaftschef Norbert Schnedl. © apa/Jäger Premiere für Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei der ersten Beamtengehaltsrunde mit Gewerkschaftschef Norbert Schnedl. © apa/Jäger



Wien. Die beiden Herren haben einander nicht zum ersten Mal getroffen. Informell saßen der für den öffentlichen Dienst zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Vorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Norbert Schnedl, schon beisammen. Sachlich, "wertschätzend" gegenüber dem öffentlichen Dienst, so zumindest Schnedls Eindruck. Aber bei Beamtengehaltsverhandlungen war es für Strache am Montagnachmittag die Premiere, während es für Schnedl die nunmehr dritte Runde als Chefverhandler ist.

Der Beamtenminister hat sich für sein Debüt eine Steilvorlage gleich selbst geliefert. Denn gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz hat er im September zum Auftakt der Herbstlohnrunde bei den Metallern in einem höchst ungewöhnlichen Schritt die Sozialpartner zu einem spürbaren Lohnanstieg aufgerufen. Es solle sich "in den Gehaltsabschlüssen die positive Entwicklung im Land und die gute Stimmung für die Wirtschaft und den Standort spürbar wiederfinden", lautete der Appell. Man solle Österreichs positive Entwicklung nicht nur in Rankings, sondern auch auf dem Gehaltszettel merken. Dieses Signal wurde von den Beamtenvertretern dankend angenommen. Schließlich ist Strache für sie Dienstgebervertreter.





"Wir wollen einen fairen und gerechten Abschluss"

Während die Zeichen bei den Metallern auf Sturm stehen (siehe Bericht unten), fällt der freundliche Ton zum Auftakt der Beamtengehaltsrunde umso stärker auf. Der eigene Appell vom September wird vom Beamtenminister durchaus ernst genommen. "Wir wollen die Kaufkraft der Leute stärken", wurde der "Wiener Zeitung" im Büro des Vizekanzlers versichert. Strache selbst bekräftigte im ORF-Radio-Mittagsjournal: "Wir wollen einen fairen und gerechten Abschluss." Grundsätzliches Ziel sei es, damit auch die "Wertschätzung" gegenüber dem öffentlichen Dienst zum Ausdruck zu bringen.

Die sanften Töne stehen im krassen Gegensatz zur Situation Anfang der 2000er Jahre, als die FPÖ mit Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer in der schwarz-blauen Bundesregierung bereits einmal die Beamtenministerin gestellt hat. Riess-Passer wurde rasch zum sprichwörtlichen roten Tuch für die öffentlich Bediensteten. Dafür brauchte es nur die Ankündigung, sie wolle 2001 und 2002 "keine üppigen Lohnrunden". Dazu wagte sie es noch, die Biennien, die automatischen Gehaltsvorrückungen alle zwei Jahre, in Frage zu stellen. Für die FPÖ war die Beamtenvertretung ein Reibebaum - wie umgekehrt die FPÖ für die Gewerkschaft.