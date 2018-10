U-Ausschuss wird zum Politikum

Wien. (rei) Schon an den letzten beiden Befragungstagen war es deutlich spür- und hörbar: Zwischen den Fraktionen der Koalitionsparteien FPÖ und ÖVP gibt es mehr als nur leichte atmosphärische Spannungen. Im U-Ausschuss zur Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sitzt Werner Amon der ÖVP-Fraktion vor, sein hartnäckiger Befragungsstil ringt auch den Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz bisweilen Respekt ab. Etwas anders sieht das die FPÖ, allen voran Fraktionschef Hansjörg Jenewein.

Der Grund: Amon pflegt ein Naheverhältnis zu einem der Beschuldigten BVT-Mitarbeiter, B. P., dem ehemalige Chef der Spionageabwehr. Dieses brachte Amon auch bei P.s Befragung am 5. September dem Ausschuss zur Kenntnis. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen ihn, unter anderem wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. P. wurde bereits fristlos entlassen. Der "Kronen Zeitung" wurden nun SMS-Protokolle von P.s bei der Razzia beschlagnahmten Handys zugespielt. Der Inhalt hat es in sich. Aus den Protokollen geht hervor, dass Amon und P. sich keineswegs nur über private und familiäre Dinge austauschten, wie Amon betont hatte. "Gibt’s was Neues in Sachen Staatsbürgerschaft?", fragte Amon demnach am 30. November 2015 seinen hochrangigen Freund im BVT.





Kontext zum "Konvolut"

"Hast Du mit Kloibi geredet?", fragte Amon per SMS am 10. März 2017. "Kloibi", das ist der Spitzname des ehemaligen ÖVP-Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller. Brisant ist das deshalb, weil Kloibmüller im sogenannten "Konvolut" aus anonymen Anschuldigungen, das am Beginn der BVT-Affäre steht, an vielen Stellen quasi als Kopf eines "schwarzen Netzwerks" dargestellt wird. Kloibmüller sei "der heimliche Minister", ist im "Konvolut" zu lesen, jeder hätte vor ihm und seiner Macht Angst.

Er habe Journalisten "intensiv mit Material" versorgt und "Vertuschungsaktionen" eingeleitet, und das sind noch die harmloseren Vorwürfe. Der 2019 folgende zweite Teil des U-Ausschusses wird sich vor allem mit dem "Konvolut", dem "ÖVP-Netzwerk" der Zeit der ÖVP-Innenminister Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka widmen. Schon jetzt aber dürfte die BVT-Affäre das Verhältnis der Koalitionsparteien erheblich belasten. "Vertrauen erschöpft sich dadurch, dass man es in Anspruch nimmt", zitierte Amon im Parlament Bertolt Brecht und spielte damit auf FPÖ-Innenminister Herbert Kickl und seine Rolle in der Causa BVT an. Amon stellte sich damit an die Spitze jener ÖVP-Abgeordneten, die parteiintern heftige Kritik am Innenminister üben - auch weil dieser, wie zuletzt in der E-Mail-Affäre zur BMI-Kommunikationsstrategie, immer stärker international für Schlagzeilen und auf EU-Ebene für Besorgnis und Verstimmung sorgt.Ein Interview von FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz in der "Tiroler Tageszeitung" verstärkt nun den Druck auf Amon - und lässt ebenfalls tief in die tägliche Realität der ÖVP-FPÖ-Koalition blicken.

Weil er involviert sei, sei es durchaus möglich, dass auch Amon als Befragter vor den U-Ausschuss geladen wird, so Rosenkranz. Weil er aber selbst Ausschussmitglied ist, habe er auch volle Akteneinsicht. Deutlich aussprechen will es die FPÖ also nicht, dennoch legt sie Amon indirekt den Rückzug aus dem Ausschuss nahe. "Abseits aller Koalitionstreue" müsse man das "klar ansprechen". Generell lässt Rosenkranz an den "Schwarzen" in der "türkisen" ÖVP kein gutes Haar: "Wenn etwa der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter lieber mit den Linken regiert, dann habe ich schon den Eindruck, dass es noch genügend ÖVPler gibt, die in der neuen Volkspartei des Sebastian Kurz nicht angekommen sind."

BVT-Direktor Peter Gridling fühlte sich am Montag indes genötigt, eine Richtigstellung zu veröffentlichen. Eine BVT-WhatsApp-Gruppe mit "Sex-Postings" gebe es keine, reagierte Gridling auf die Aussagen der Belastungszeugin R.-U. P. vor dem Ausschuss. Das BVT könne für "private Kommunikation" von Mitarbeitern keine Verantwortung übernehmen, so der BVT-Chef.