Rekordandrang auf Altersteilzeit

Wien. Ab Jänner kommenden Jahres wird der Zugang erschwert, aber derzeit ist die Altersteilzeit als eine Art gleitender Übergang in die Pension äußerst beliebt. Dabei kann jemand beruflich kürzertreten bei einem teilweisen Lohnausgleich. Auffallend ist ein regelrechter Boom, seit 2014 der Zugang zur Hacklerfrühpension und der Invaliditätspension erschwert wurde. Von 18.214 Personen im Jahr 2014 ist die Zahl der Personen in Altersteilzeit laut Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS), die der "Wiener Zeitung" vorliegen, auf vorläufig 40.575 (siehe Grafik) heuer im September hochgeschnellt.

Neben der Verschärfung bei Frühpensionen wird von Experten vor allem auch die demografische Entwicklung als Hauptgrund für den starken Zulauf zur Altersteilzeit gesehen. Denn mit der Bevölkerungsgruppe der einstigen Babyboomer steigt inzwischen auch die Zahl älterer Beschäftigter, die dem Pensionsalter näherrücken.





Anhebung um zwei Jahre

Derzeit ist es möglich, dass Frauen ab 53 und Männer ab 58 Jahren die Altersteilzeit für fünf Jahre in Anspruch nehmen. Die ÖVP-FPÖ-Koalition hat aber als Begleitmaßnahme zum Budget die Hürde für den Antritt schrittweise erhöht. Das Zugangsalter zur Altersteilzeit wird 2019 und 2020 um je ein Jahr auf dann 55 Jahre für Frauen und 60 Jahre für Männer angehoben. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren, die Arbeitszeit um 40 bis 60 Prozent zu reduzieren. Die Hälfte der entstehenden Gehaltseinbuße wird per AMS-Zuschuss ausgeglichen.







Einen zusätzlichen Ansturm auf die Altersteilzeit vor der Verschärfung wird in den AMS-Geschäftsstellen zwar nicht registriert. Aber die Schar der Personen ist heuer und im Vorjahr noch deutlich größer geworden, der Trend hatte zuvor bereits drei Jahre lang nach oben gezeigt. Im Jahr 2016 waren 27.712 Personen in Altersteilzeit. Im Dezember des Vorjahres nutzten dann 35.956 ältere Beschäftigte diese staatlich geförderte Variante. Im September 2018 war es schon 40.575.

Der Arbeitsmarktexperte am Institut für Höhere Studien (IHS), Helmut Hofer, befürwortet die Anhebung des Zugangsalters zur Altersteilzeit, weil es näher an das gesetzliche Pensionsalter herangerückt wird. "Ich finde es durchaus systemkonform." Schließlich ist die Koalition bemüht, das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche von 60 Jahren für Frauen und 65 Jahren für Männer im ASVG heranzuführen.