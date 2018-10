ÖVP, FPÖ und SPÖ über gesetzlichem Wahl-Kostenrahmen

Wien. (red) ÖVP und FPÖ sowie die SPÖ haben den gesetzlichen Kostenrahmen für den Wahlkampf rund um die Nationalratswahl 2017 überschritten. Die beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ gar um ein Vielfaches. Das geht aus den Berichten, die die Parteien an den Rechnungshof übermittelt haben, hervor. Die ÖVP gab mit 13 Millionen Euro am meisten und damit fast doppelt so viel wie die erlaubten sieben Millionen Euro aus. Die FPÖ kam auf 10,7 Millionen, die SPÖ auf 7,4 Millionen.

Seit 2012 gilt für alle Wahlen auf Bundesebene eine Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro pro Partei. Bei Überschreitungen werden Strafzahlungen von 10 bis 20 Prozent des Überschreitungsbetrages fällig. Für die Verhängung zuständig ist der "Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat" im Kanzleramt.





Karte Kritik von der Opposition

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehhammer rechtfertigte die hohen Kosten mit "dem erhöhten Informationsbedarf in Folge des untergriffigen Wahlkampfes". FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky begründete die Überschreitung mit Kostensteigerungen bei Werbung und Wahlkampfdynamik. Beide Parteien warfen der SPÖ "Manipulation" vor. Sie habe Kosten in Vereine ausgelagert.

Die Oppositionsparteien Neos und Liste Pilz übten scharfe Kritik an der Regierung. Die Neos wollen einen Antrag einbringen, der drastische Strafen für die Verletzung des Kostenlimits vorsieht. Die Überschreitung der Grenze von sieben Millionen soll demnach ein Straftatbestand werden, die Prüfrechte des Rechnungshofs sollen gestärkt werden. Liste-Pilz-Obmann Bruno Rossmann sprach von einem "unfassbaren Gesetzesbruch". Als Sanktion stellt sich Rossmann vor, die Parteienförderung im Ausmaß der Überschreitung der erlaubten Wahlkampfkosten zu kürzen.