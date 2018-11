Die Pionierin der Frauenrechte

© ÖGB-Bildarchiv © ÖGB-Bildarchiv



Wien. Das Klischeebild der Frau war Anfang der 1890er Jahre noch stärker verbreitet als heute. Sie sollte fleißig, pflichtbewusst und stets im Sinne des Familienoberhauptes handeln. Die Kinder sollten betreut und das Haus umsorgt werden. Eine Frau aber wollte schon damals nicht in dieses Klischee erfüllen: Anna Boschek. Mit einer Brille, Kurzhaarschnitt und starkem Willen - so trat Boschek damals auf. Als einzige Frau im Gewerkschaftsausschuss kämpfte sie gegen einen ganzen Raum voller Männer an - und gewann. Sie war eine der ersten Frauen, die durch das Frauenwahlrecht 1918 ein politisches Mandat annahm. Heuer jährt sich die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts am 12. November zum 100. Mal.

Information Anmerkung: Der Autor dieses Artikels, Florian Boschek, (19) ist mit der Frauenrechtlerin Anna Boschek entfernt verwandt.



In Wien erinnern heute noch Denkmäler an die frühe Sozialdemokratin: im 10. Wiener Gemeindebezirk wurde der Hausinnenhof der Davidgasse 78 "Anna-Boschek-Hof" genannt.

Geboren und aufgewachsen ist die Sozialdemokratin 1874 in ihrem bescheidenen Elternhaus in Wien. Nach dem Tod des Vaters im Alter von neun Jahren musste sie die Volksschule abbrechen und zu arbeiten beginnen. Dies sollte ihr im Laufe ihres Lebens immer wieder zum Verhängnis werden, da sie Schwierigkeiten beim Lesen hatte. Vorerst arbeitete sie als Heimarbeiterin und später dann in einer Mundharmonika- und Galvanisierungsfabrik. Bis zu ihrer Volljährigkeit übernahm Anton Hueber, ein angesehener Sozialdemokrat in der Gewerkschaft, die Vormundschaft der jungen Anna Boschek. Sie begeisterte sich früh für Politik. Mit 17 Jahren wurde sie 1891 Mitglied in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 1893 verschafft ihr Hueber einen Job in der Gewerkschaftskommission, in der sie für die "Gewerkschaftliche Organisierung von Frauen" zuständig ist.



"Anna Boschek war eine Pionierin im Bereich der Frauenrechte, auch innerhalb der Gewerkschaften", sagt die Historikerin Gabriella Hauch, die an der Universität Wien zu Frauen- und Geschlechtergeschichte forscht, zur "Wiener Zeitung". "In der Gewerkschaft setzte sich Boschek für die Gleichstellung von Frau und Mann ein. Denn Gewerkschaften wollten damals keine Frauen als Mitglieder. Frauen sollten nur zuarbeiten."

Ihren ersten Erfolg konnte sie mit dem leichteren Einstieg für Frauen in die Gewerkschaftskommissionen verbuchen. Auch innerhalb der Sozialdemokraten konnte sie sich beweisen und wurde als erste Frau in den Parteivorstand gewählt.

Zur selben Zeit wurde sie auch zur Herausgeberin der "Arbeiterinnen Zeitung". Die Monatszeitung, auch "sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen" genannt, berichtete von den Arbeitserfahrungen erwerbstätiger Frauen. Einzigartig war zu diesem Zeitpunkt, dass die Redaktion der Parteizeitung nur aus Redakteurinnen bestand.