40-jähriges Jubiläum des Scheiterns

Das rote Telefon in der Kommandozentrale mit direktem Draht ins Bundeskanzleramt für den Notfall. © David Miklas



St. Pölten/Wien. Der doppelte Stacheldrahtzaun ist zerrissen, der orange Lack der Aufzugtüren blättert ab, und die Uhr in der Kommandozentrale hat aufgehört zu ticken. So wie die Zeiger fünf Minuten vor zwölf Uhr stehen geblieben sind, so scheint sich auch die Zeit im Atomkraftwerk Zwentendorf nahe Tulln in Niederösterreich seit 40 Jahren nicht weiterbewegt zu haben. 40 Jahre, in denen es nach Investitionen von rund einer Milliarde Euro in seiner Startposition verharrte. 40 Jahre, in denen es nicht in Betrieb ging. Und doch hat die Tatsache, dass es von einem Moment auf den anderen einfach nur in einen tiefen Dornröschenschlaf fiel, viel bewirkt. Österreich war dadurch sogar seiner Zeit voraus.

Es war eine Volksabstimmung, die am 5. November 1978 mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,47 Prozent beziehungsweise 29.469 Stimmen zur Nicht-Inbetriebnahme des Atomkraftwerks (AKW) Zwentendorf führte. Noch im Dezember 1978 wurde das Atomsperrgesetz beschlossen. Seitdem dürfen in Österreich keine AKW mehr ohne Volksabstimmung gebaut werden. 1999 wurde dieses Gesetz durch das Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich verschärft, indem es in den Verfassungsrang gehoben wurde. Spätestens seit damals gehört der Energieplan aus 1976, der den Bau von drei AKW in Österreich vorgesehen hatte, endgültig der Vergangenheit an.





An der Volksabstimmung 1978 hatten sich allerdings nur 64 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Denn das Thema polarisierte. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) war intensiv für Atomenergie eingetreten und hatte angekündigt, im Falle eines Votums gegen die Inbetriebnahme zurückzutreten. Zumindest meinte man, das aus seiner Ankündigung: "Ich sage nicht Nein, dass ich nicht zurücktrete", herauszuhören. Es war bereits Kreiskys dritte Amtsperiode in der Alleinregierung der SPÖ. Die ÖVP unter Josef Taus erkannte darin ihre Chance - obwohl sie grundsätzlich auch für Atomenergie war. Allein die FPÖ, damals mit nur zehn von 183 Abgeordneten im Nationalrat vertreten, war dagegen.

Bühne für politische Interessen

Es wird gemunkelt, dass Landesenergieversorger, von denen die meisten schwarz waren, ihre Mitarbeiter mobilisierten, gegen die Inbetriebnahme zu stimmen. Und das, obwohl diese gemeinsam mit dem Verbund (zu 50 Prozent) an der Errichtung des AKW von 1972 bis 1976 beteiligt gewesen waren. Gemeinsam bildeten sie die Gemeinschaftskernkraftwerk Tullnerfeld GesmbH (GKT), die Betreiber des AKW. Der Bau des AKW war bereits 1969 von der damaligen Bundesregierung Josef Klaus, ebenfalls ÖVP, genehmigt worden.