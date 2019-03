Autor Simone Brunner

Die Grenze zwischen dem Komiker und dem Politiker Selenski sind fließend - und das ist durchaus gewollt. - © afp/Sergei Supinsky

Kiew. Die Komiker auf der Bühne sind um keine derben Scherze verlegen, heute bekommt jeder sein Fett ab. Sei es nun Präsident Petro Poroschenko, seine Erzfeindin Julia Timoschenko oder der Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxer Witali Klitschko. Wenngleich die Schauspieler immer wieder zwischen den Einlagen einstreuen: "Nichts davon ist politisch! Das ist kein Wahlkampf! Alles nur ein Scherz!" Die Menge grölt.

Nichts ist ernst an diesem Freitagabend im Februar, im muffigen Kultursaal der ukrainischen Industriestadt Bila Zerkwa, eine Autostunde südlich von Kiew. Ein zweistündiges Abendprogramm zwischen Karneval, Klamauk und Liederabend. Hunderte Menschen sind gekommen, um den Gags der Komiker von "Kwartal-95" zu lauschen - wenngleich manche der Witze weit unter der Gürtellinie liegen. "Warum hast du so weiße Zähne?", wird ein kleiner, schlanker Mann mit Kurzhaarfrisur während einer Gesangseinlage gefragt. "Weil ich niemals den Mist essen würde, den ich selber produziere", gibt dieser zurück, mit einem Seitenhieb auf den amtierenden Präsidenten und Schokoladefabrikanten Petro Poroschenko.

Was hierzulande nach einem ausgelassenen Faschingsgschnas klingen mag, ist in der Ukraine derzeit Teil des Wahlkampfs. Wolodimir Selenski, ein 41-jähriger Komiker, der gerade unter schallendem Gelächter den ukrainischen Präsidenten gemimt hat, führt derzeit selbst alle Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen am 31. März an. Zu Beginn der Show ruft ein Zuschauer aus dem gut gefüllten Saal: "Selenski ist unser Präsident!" - "Da bin ich ganz Ihrer Meinung", gibt der Showmaster strahlend zurück.

Die meisten Ukrainer kennen Selenski durch seine Rolle als tollpatschigen, aber gutmütigen Geschichtslehrer Wasil Holoborodko in der TV-Serie "Sluga Naroda" (deutsch: Diener des Volkes). Nachdem seine Schüler einen spontanen Wutausbruch des Lehrers über die ukrainischen Verhältnisse auf YouTube geteilt haben, wird Holoborodko überraschend zum Präsidenten der Ukraine gewählt - und macht sich daran, mit der Korruption im Staat aufzuräumen. Dabei stolpert er durch die Abgründe der Kiewer Politik, vom Staatsbankrott über Oligarchen-Intrigen bis hin zu durchzechten Partynächten mit den Vertretern des Internationalen Währungsfonds. Zum Gaudium eines Millionenpublikums: Die Polit-Comedy startete 2015, wurde inzwischen auch von Netflix gekauft und auf YouTube millionenfach geklickt.

Doch was zuletzt nur auf den Fernsehbildschirmen zu verfolgen war, könnte plötzlich eine Fortsetzung in der Wirklichkeit haben. Viel war zuletzt über die politischen Ambitionen des Schauspielers spekuliert worden - umso mehr, als im Jahr 2017 die Partei "Sluga Naroda" beim Justizministerium registriert wurde. Doch erst in der Neujahrsnacht gab der Showman und Schauspieler, der "Kwartal-95" mitgegründet hat, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen bekannt. Seitdem sind seine Umfragewerte explodiert: Laut einer Umfrage des Instituts "Rating" würden heute 25,1 Prozent der ukrainischen Wähler für Selenski stimmen, gefolgt von Poroschenko (17,5 Prozent) und Timoschenko (16,2 Prozent). In einer Stichwahl, die als sehr wahrscheinlich gilt, würde Selenski laut Umfragen alle Rivalen schlagen.