Straßburg. Die britische Regierung hat rechtlich verbindliche Änderungen am EU-Austrittsabkommen mit der EU erzielt. Das teilte Vize-Regierungschef David Lidington im Parlament in London mit. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat indes eine Einigung bestätigt. Die Vereinbarung biete Klarstellungen und "rechtliche Garantien" zum Brexit-Abkommen und zum umstrittenen Backstop, schrieb Juncker am Montagabend auf Twitter. Die britische Premierministerin Theresa May wiederum sagte in Straßburg, die Einigung erfülle die Vorgaben des Londoner Parlaments.

Laut einem Schreiben des EU-Kommissionschefs habe die irische Regierung den Brexit-Garantien bereits zugestimmt. Juncker beschwor außerdem das britische Parlament, dem Austrittsvertrag nun zuzustimmen. Das Unterhaus soll am Dienstag darüber abstimmen. "Es wird keine dritte Chance geben", sagte Juncker. Er zeigte sich sicher, dass das Austrittsabkommen noch rechtzeitig vor dem Brexit-Datum 29. März ratifiziert werden könne. May hatte auf Änderungen am Backstop gedrängt, nachdem das Londoner Parlament den Brexit-Deal im Jänner mit großer Mehrheit abgelehnt hatte.

Der sogenannte Backstop,, also die Auffanglösung für Nordirland, soll eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland verhindern. Diese trifft in Mays konservativer Partei auf massiven Widerstand und stand einer Annahme des Austrittsvertrags im Unterhaus bisher im Wege. Seit Wochen versuchte May deshalb, die EU zu Zugeständnissen in der Backstop-Frage zu bewegen.

Labour ruft zu Ablehnung von geändertem Deal auf

Auf die Unterstützung der oppositionellen Labour Party kann Premierministerin May jedenfalls nicht zählen. Wenige Minuten, nachdem May in Straßburg den Durchbruch in den Nachverhandlungen verkündete, bekräftigte Labour-Chef Jeremy Corbyn seine Ablehnung.

Das Unterhaus müsse die von May ausgehandelten Veränderungen zurückweisen, forderte Corbyn. Mays Verhandlungen seien gescheitert, sie habe die versprochenen Veränderungen nicht durchsetzen können. May sieht hingegen den Nachverhandlungsauftrag des Unterhauses, das den Brexit-Deal im Jänner mit überwältigender Mehrheit zurückgewiesen hatte, als erfüllt an. (apa, red)