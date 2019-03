Autor WZ Online

Wien. Österreicher, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben, müssen sich für die Europawahlen von 23. bis 26. Mai im Vorfeld registrieren, um ihre Stimme abgeben zu können. Auch Bürger aus anderen EU-Ländern, die in Österreich leben, müssen eine Eintragung in das Register beantragen, um bei der Wahl teilnehmen zu können.

Die Frist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis endet am Dienstag, den 12. März.

Bürger aus anderen EU-Ländern, die in Österreich leben, können zusätzlich entscheiden, ob sie die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments oder die Abgeordneten ihres Herkunftsmitgliedstaates wählen möchten. Für die Wahl der österreichischen Mitglieder ist eine Eintragung in die Europa-Wählerevidenz in Österreich erforderlich. Bei diesem Antrag muss eine förmliche Erklärung abgegeben werden, die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen zu wollen.

Rechtzeitig Wahlkarte beantragen

Bei der Europawahl ist die Stimmabgabe auch mittels Wahlkarte in jedem Wahllokal oder in Form der Briefwahl möglich. Bei Bedarf kann der Besuch durch eine besondere Wahlbehörde ("Fliegende Wahlkommission") angefordert werden.

Wichtig ist auch zu bedenken, dass nach der Registrierung zur Wahl rechtzeitig eine Wahlkarte beantragt wird, mittels der vom Ausland aus gewählt wird. Zuständig ist hierfür die Gemeinde bzw. in Wien etwa das Bezirksamt. (ast)