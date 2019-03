Brüssel. Die EU ist bei ihren Bemühungen um eine Digitalsteuer auf Online-Werbung gescheitert. Dänemark, Schweden, Estland und Irland blockierten am Dienstag bei einem EU-Finanzministertreffen in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag Deutschlands und Frankreichs. Der rumänische Finanzminister Eugen Teodorovici - Rumänien hat derzeit den EU-Vorsitz inne - erklärte nach der Zusammenkunft, es habe keine Einigung auf eine Digitalsteuer gegeben.

Die Minister würden sich nun darauf konzentrieren, eine gemeinsame Position zu finden - auf globaler Ebene. So werde die EU nun auf eine Lösung im Rahmen der Industriestaaten-Organisation OECD bis 2020 drängen. Sollte sich aber abzeichnen, dass es auch im Rahmen der OECD zu Verzögerungen komme, könnte die EU auf einen rein europäischen Ansatz zurückkommen.

Der österreichische Finanzminister Hartwig Löger zeigte sich "enttäuscht", dass sich Europa nicht einmal auf einen "Minimalvorschlag" einige. Damit "tun wir nicht nur uns selber weh", sondern seien auch enttäuschend für alle, die an einer internationalen Lösung arbeiteten. Selbst die USA und große internationale Konzerne wie Google und Amazon wünschten sich von der EU eine klare Linie und hätten keine Freude mit zersplitterten nationalen Regeln. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire kritisierte ebenso "eine verpasste Chance".

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici betonte, dass die EU-Kommission ihren Vorschlag nicht zurückziehe. Die Frage einer Digitalsteuer sei von entscheidender Bedeutung für Europas Wirtschaft und für die Bürger. Auch Moscovici sprach von einer "verpassten Gelegenheit". Die nordischen Länder machten prinzipielle Einwände gegen die digitale Werbesteuer auf EU-Ebene geltend. Schweden etwa kritisierte, damit würde der Grundgedanke geändert, dass die Besteuerung an dem Ort erfolgen müsse, an dem Wertschöpfung erfolge. Für Unternehmen könne dies zu weniger Investitionen führen. Irland und Dänemark betonten, es gehe nicht um digitale Wirtschaft alleine, sondern die gesamte Wirtschaft sei heute gemischt mit digitalen Elementen.

Deutschland will nun an einer weltweiten Lösung arbeiten. "Wir streben eine globale Mindestbesteuerung an", hieß es aus Regierungskreisen. Wenn dies nicht gelinge, werde sich Deutschland eng mit Frankreich abstimmen. Die Regierung in Paris plant eine dreiprozentige Digitalsteuer für Internetgiganten, die jährlich 500 Millionen Euro einbringen soll. Auch andere Länder wie Italien, Spanien, Österreich und Großbritannien feilen an ähnlichen Vorhaben.

Löger kündigte am Dienstag in Brüssel an, eine Online-Werbeabgabe schon 2020 in Österreich zu verwirklichen. Dabei sollen auch die Vermittler-Plattformen in der "sharing economy" stärker in die Pflicht genommen werden.

USA drohen mit Gang vor WTO

In den USA stoßen die europäischen Digitalsteuer-Pläne auf Misstrauen. Das Vorhaben der Abgabe sei "unausgereift", und ihre Wirkung sei "hochgradig diskriminierend für multinationale Konzerne" aus den USA, kritisierte Chip Harter, US-Beauftragter für internationale Handelsgespräche. Washington behalte sich deshalb einen Gang vor die Welthandelsorganisation WTO vor.