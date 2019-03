Autor WZ Online Autor Martin Trauth

Brüssel/London. Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel haben europäische Spitzenpolitiker Unmut über den Brexit-Stillstand im britischen Unterhaus erkennen lassen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Großbritannien gewarnt, dass es auf einen "harten Brexit" zusteuert, wenn der Deal mit der EU bei der nächsten Abstimmung im britischen Unterhaus erneut scheitert. "Bei einem negativen Votum, gehen wir auf einen No Deal zu", sagte Macron.

Es sei jetzt ein "sehr wichtiger Moment", sagte Macron. Die britische Premierministerin Theresa May habe für ein positives Votum eine technische Verlängerung von der EU verlangt. Man müsse diesbezüglich klar gegenüber sich selbst, den Briten und der Bevölkerung sein. Der Deal mit der EU könne nicht noch einmal verhandelt werden. Auch könne die EU "keine exzessive Verlängerung" der Brexit-Frist erlauben, so Macron vor dem EU-Gipfel in Brüssel.

Emmanuel Macron erklärt, er könnte eine EU-Entscheidung blockieren, "wenn das schädlich für die Interessen der EU ist". - © APAweb/REUTERS, Michael Euler

Rutte sieht "parteipolitische Spielchen"

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte, das Parlament in London müsse kommende Woche eine "vernünftige Entscheidung" über den Austrittsvertrag treffen.

Er gehe davon aus, dass der Gipfel am Donnerstag dem britischen Wunsch nach einem Aufschub des Austrittsdatums "im Prinzip" entsprechen werde. Dann müsse die Angelegenheit aber "klar und deutlich" dem britischen Parlament zur endgültigen Entscheidung vorgelegt werden. Es sei dann am Unterhaus, "zu der ganzen Angelegenheit Ja zu sagen", machte Rutte deutlich.

Rutte gab der britischen Premierministerin Theresa May Rückendeckung. "Dass wir an diesem Punkt angekommen sind, ist ihr Problem, aber nicht ihre Schuld", sagte er. "Es liegt vielmehr daran, dass zu viele Leute bisher parteipolitische Spielchen mit diesem Thema getrieben haben."

Anhaltende Ungewissheit

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel beklagte die anhaltende Ungewissheit angesichts der verfahrenen Lage in London. "Das ist ein bisschen wie 'Warten auf Godot'", sagte er in Anspielung auf ein Theaterstück. "Man wüsste schon ganz gerne, was sie eigentlich wollen." Bettel machte deutlich, dass es bald eine Lösung geben müsse: "Wir suchen hier nicht nach der Ausgangstür, wir suchen den Notausgang."

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven sagte in Brüssel, es sei nun "wichtig, dass das Unterhaus dem, was wir ausgehandelt haben, zustimmt". Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite sagte, der Gipfel werde sich dem Wunsch von Premierministerin May nach Aufschub nicht versperren. "Wir werden die Premierministerin unterstützen, so gut wir es können", sagte sie. "Wir werden ihr das zugestehen."