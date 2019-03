Autor WZ Online Autor Martin Trauth

Brüssel/London. Der französische Präsident Emmanuel Macron droht mit einem Veto gegen den Plan Großbritanniens für eine Verlängerung des Brexit bis Ende Juni. Laut "Daily Mail" vom Donnerstag habe Macron erklärt, er könnte eine EU-Entscheidung blockieren, "wenn das schädlich für die Interessen der EU ist".

Es gebe "keine Garantie", dass der Wunsch der britischen Premierministerin Theresa May nach einer Verschiebung des Austritts vom geplanten 29. März bis Ende Juni auch akzeptiert werde, soll Macron demnach beim EU-Gipfel, der Donnerstagnachmittag in Brüssel beginnt, erklären.

Das Hin und her

Die Lage acht Tage vor dem angesetzten Austritt Großbritanniens aus der EU ist weiterhin unklar. Bereits die beiden EU-Spitzen, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk, hatten tags zuvor erklärt, dass es für eine Zustimmung der EU-27 zur Verschiebung einen abgestimmten Deal im britischen Parlament geben müsse. May selbst will zwar nächste Woche neuerlich über den Brexit-Vertrag abstimmen zu lassen, doch ist fraglich, ob der britische Parlamentspräsident John Bercow ein drittes Mal den bereits zwei Mal abgelehnten Deal zur Abstimmung lassen wird, und zum anderen scheint auch im Fall eines neuerlichen Votums eine Zustimmung der Abgeordneten im Unterhaus mehr als fraglich zu sein.

Mays Verlängerung könnte EU auf unsicheres Terrain führenDie bristische Premierministerin Theresa May will den Brexit bis Ende Juni verschieben. Damit stieß sie vor dem EU-Gipfel am Donnerstag auf Widerstand in Brüssel. Denn die EU könnte auf rechtlich unsicheres Terrain geraten. Viele EU-Regierungen plädieren deshalb für eine Verschiebung nur bis zu den Europawahlen im Mai.

Ein Überblick:

Verschiebung bis zur Europawahl

Die acht Wochen bis zur Europawahl vom 23. bis 26. Mai gelten in Brüssel als unproblematisch. Denkbare Szenarien für eine solche "technische" Verlängerung wären entweder mehr Zeit für Großbritannien, um einen doch noch gebilligten Austrittsvertrag umzusetzen, oder die Schaffung eines zusätzlichen Puffers zur Vorbereitung auf einen chaotischen Austritt. Denn EU-Diplomaten verwiesen zuletzt darauf, dass viele europäische Unternehmen weiter nicht ausreichend auf ein solches No-Deal-Szenario vorbereitet sind.