Brüssel. Hinter den bedachten Formulierungen lugte der Unmut hervor. Die Situation erscheine "etwas chaotisch", befand etwa der irische Premierminister Leo Varadkar. Sein luxemburgischer Amtskollege Xavier Bettel ortete eine Suche "nach dem Notausgang statt nach einer Tür". Doch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz räumte ein: Eine Verschiebung der Trennung sei besser als ein Ausscheiden ohne Abkommen.

Dass die britische Premierministerin Theresa May um eine Verzögerung der Frist für den EU-Austritt des Königreichs bis 30 Juni ansuchen würde, hatte sich zwar schon in den Tagen zuvor abgezeichnet. Dennoch strapaziert dies die Geduld der verbleibenden 27 EU-Staaten, die dem Antrag alle zustimmen müssen. Und es stellt sie vor neue Herausforderungen. Damit überschattete der Brexit erneut ein EU-Gipfeltreffen, bei dem die Staats- und Regierungschefs auch andere Themen zu besprechen haben.

Doch waren die geplanten Debatten um die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zu China, um die europäische Industriepolitik und das Wettbewerbsrecht, um Klimawandel und Desinformation zunächst einmal in den Hintergrund gerückt, als die Spitzenpolitiker am Donnerstag zu ihrer regulären Zusammenkunft in Brüssel eintrafen. Brexit war der erste Tagesordnungspunkt, May erklärte ihre Position, bevor ihre Amtskollegen dann ohne sie berieten. Dass diese Debatten bei einem Sondertreffen in der kommenden Woche fortgesetzt werden, ist nicht ausgeschlossen.

Eine Verschiebung des ursprünglich für 29. März angesetzten Brexit stellt die EU nämlich vor ein Dilemma, vor allem bei einer Verzögerung, die über Ende Mai hinausgeht. Da findet nämlich die EU-Wahl statt. Das EU-Parlament hat sich bereits auf ein Ausscheiden der Briten vorbereitet und entsprechende Entscheidungen getroffen: Die Zahl der Mandate sinkt von derzeit 751 auf 705. Die Verteilung der Sitze wird angepasst. Österreich beispielsweise erhält ein Mandat mehr.

Stolperstein EU-Budget

Das alles wäre allerdings hinfällig, wenn Großbritannien am EU-Votum teilnehmen und weiterhin im Abgeordnetenhaus vertreten sein muss, weil es erst Monate später aus der Union austritt. Die Organisation des Urnengangs würde nicht nur London in die Bredouille bringen, sondern auch die eine oder andere Hauptstadt, in der bereits von den neuen Regeln - ohne britische Beteiligung - ausgegangen wird.

Daher meinte Kanzler Kurz: "Es wäre absurd, wenn ein Land an der Wahl teilnimmt und gleichzeitig die Europäische Union verlassen möchte." Ähnlich sehen das etliche Staats- und Regierungschefs. May ist da keine Ausnahme: Sie betonte, keineswegs an einer Beteiligung am EU-Urnengang interessiert zu sein.