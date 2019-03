Autor Thomas Seifert

Wien/Brüssel. Die Enthüllungen der "Wiener Zeitung" über merkwürdige, ungewöhnlich hohe, Parteispenden aus Österreich an eine konservative Parteienallianz in Brüssel haben zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst: SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer fordert ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf, "welche die Leiterin des FPÖ-nahen Hayek-Instituts im September zur OeNB-Vizepräsidentin gemacht haben", umgehend wieder abzuberufen. Krainer: "Die Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank finanziert die Kräfte, die Europa spalten und zerstören wollen. Das wichtigste Asset der Nationalbank ist ihr guter Ruf und ihre Unabhängigkeit. Es wäre extrem fahrlässig von der Regierung, hier nicht sofort zu reagieren", sagte Krainer. "Der Vorgang wirkt auf mich so, dass die Gesamtsumme von 88.000 Euro aufgeteilt wurde auf Strohmänner und -frauen, um die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern. Es ist untragbar, dass die Vizepräsidentin der OeNB in solche dubiose Geldflüsse involviert zu sein scheint."

Keine Reaktion der Nationalbank

Bei der Oesterreichischen Nationalbank gab man sich auf Anfrage der auf Wirtschaftsberichterstattung spezialisierten US-Nachrichtenagentur Bloomberg zugeknöpft: Ein Sprecher sagte zu Bloomberg, es handle sich bei der Causa um eine "Privatangelegenheit", die mit der Nationalbank nichts zu tun habe. Bloomberg versuchte auch die wichtigsten Begünstigten der Spenden, die britischen Konservativen sowie die polnische PiS-Partei zu erreichen - jedoch ohne Erfolg.

Nach Recherchen der "Wiener Zeitung" gingen im Jahr 2018 insgesamt 88.000 Euro von fünf Spendern aus Österreich an die Allianz der Konservativen und Reformer in Europa (Acre). Gemein ist diesen Großspendern, dass sie alle in einer Nahe-Beziehung zur Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank, Aufsichtsrätin der ÖBB Holding AG und ÖBB Infrastruktur AG sowie Unirätin der WU Wien, Barbara Kolm, beziehungsweise deren Firmen oder Vereinen stehen. Kolm ist Geschäftsführerin in mehreren Unternehmen der Triple-A-Group (einer der Großspender: 18.000 Euro) sowie des Hayek-Instituts und des Austrian Economic Center - zwei Thinktanks, die sich für stramm wirtschaftsliberale Ideen stark machen.

Eine weitere Spenderin ist Ingrid Kolm, Mutter von Barbara Kolm, zwei weitere Spenderinnen sind Rechnungsprüferinnen des Centers. Die eine ist Eva Maria Berger (Spende von 18.000 Euro), die in Wien und den USA eine Filmproduktionsfirma besitzt, die zweite ist Ursula Schäff (sie spendete 2018 16.000 Euro). Sie ist nach Recherchen des ORF der Familie Schäff zuzuordnen: "Eine verschachtelte Getränke-Dynastie, ein undurchsichtiges Konglomerat von Firmen im In- und Ausland. (...) Geschäftliche Schäff-Spuren weisen kreuz und quer in alle Richtungen und einige versanden am Ende in der steuergünstigen Schweiz, bei Treuhändern im Kanton Appenzell", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" im Jahr 2016.