Berlin/Wien. (da/reu) Um 40 Prozent weniger Kohlendioxid als 1990 sollen bis 2030 im Verkehrsbereich in Deutschland ausgestoßen werden. Dieses Ziel setzt sich die Berliner Regierung. Das würde eine Verringerung von 164 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr auf unter 98 Millionen Tonnen bedeuten. Derzeit jedoch weist der Verkehr sogar noch höhere Emissionen als 1990 aus.

Besserung sollten die Vorschläge einer Kommission der Bundesregierung bringen. Doch nach 18-stündiger Sitzung einigten sich die Teilnehmer in der Nacht auf Dienstag lediglich auf einen Minimalkompromiss. Dazu zählen günstigere Ticketpreise bei der Bahn durch eine Reduzierung der Mehrwertsteuer, mehr Elektroautos, mehr Investitionen in Eisenbahn und Nahverkehr. Zudem empfehlen alle Experten - von Umweltverbänden bis hin zu Industrievertretern - der Regierung, eine Abgabe auf CO 2 zu prüfen, die Benzin oder Diesel teurer machen und den Umstieg auf E-Autos beschleunigen würde. Diese Maßnahmen reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um das Klimaziel zu erreichen; der Kompromiss lässt eine Lücke von 16 bis 26 Millionen Tonnen.

Entsprechend unzufrieden waren der Umweltverband Bund, der Naturschutzbund Deutschland, der Radfahrclub ADFC sowie die "Allianz pro Schiene" - sie sind in der Kommission vertreten - und sagten, der Bericht sei "in keiner Weise zufriedenstellend". Anders der Bundesverband der Deutschen Industrie, der einen "wichtigen Schritt nach vorn" sah.

Arbeitsplätze in Gefahr

Konsens fand zwar das Ziel, bis 2030 sollen 10,5 Millionen E-Autos auf Deutschlands Straßen rollen. Eine verbindliche Quote für Stromfahrzeuge oder Preisaufschläge beim Kauf von spritschluckenden Pkw zur Subvention von Elektromobilen lehnte aber der Verband der Automobilindustrie (VDA) ab. BMW, Daimler und der Volkswagen-Konzern setzten über Jahre auf die Weiterentwicklung der Dieseltechnologie und befinden sich mit dieser Strategie seit Bekanntwerden des Abgasskandals in der Defensive gegenüber den E-Vorreitern Toyota, Renault-Nissan und Tesla. Der VDA plädiert daher für synthetische oder pflanzliche Kraftstoffen, die dem Verbrennungsmotor eine längere Zukunft garantieren würden.

Wollen die deutschen Autokonzerne ihre derzeitigen Marktanteile retten, müsste laut einer Greenpeace-Studie Volkswagen bis 2030 sieben Millionen E-Autos im Heimatmarkt verkaufen, Daimler 2,2 Millionen und BMW knapp 1,6 Millionen Pkw. Doch wird bei der Produktion von Elektroautos deutlich weniger Personal benötigt als bei Verbrennungsmotoren. Der Mitarbeiterstand von 820.000 Personen in Deutschland wird nicht zu halten sein.

Gegen höhere Autosteuern sprach sich neben dem VDA auch das Verkehrministerium aus, das von der industrieaffinen CSU geführt wird - in Bayern haben BMW und Audi ihren Hauptsitz. Ressortchef Andreas Scheuer verlangt, die Mobilität von morgen müsse effizient, digital, bezahlbar und klimafreundlich sein.

Seine Kollegin, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), fordert von Scheuer verbindliche Beiträge für das geplante Klimaschutzgesetz der Regierung, das noch dieses Jahr beschlossen werden soll. Scheuer muss nun entscheiden, welche Klima-Instrumente eingesetzt werden sollen.

Was nach dem Minimalkonsens seiner Expertenrunde mit dem Gremium passiert, ist indes unklar. Offiziell soll nach Ostern ein weiterer Anlauf für einen großen Wurf genommen werden. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet jedoch, unter Teilnehmern gebe es Zweifel, ob es zu dem Treffen kommt. Möglicherweise soll die Arbeitsgruppe still und leise eingestellt werden.

Vorbild Kohlekommission

Wie es besser geht, machte die ebenfalls von der Regierung eingesetzte Kohlekommission vor. Deren Vertreter einigten sich darauf, dass Deutschland spätestens 2038 aus der Kohleenergie aussteigt; stimmen die Betreiber zu, ist auch ein Ende 2035 möglich. Für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurden 40 Milliarden Euro an Hilfen vorgeschlagen. Im Vergleich zur Autoindustrie läppische 20.000 Mitarbeiter sind dort noch beschäftigt - allerdings in strukturschwachen Regionen. Dort wird vor dem Ende der klimaschädlichen Kohle gezittert.