Wien/Brüssel. (czar/apa) Kinder zweiter Klasse? Nach Ansicht von EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen gibt es das in der EU nicht - oder sollte es zumindest nicht geben. Denn wenn EU-Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen, darf ihr Nachwuchs ebenso wenig diskriminiert werden. Das ist eines der Argumente, die die EU-Kommission gegen die Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland vorbringt. Die sogenannte Indexierung gilt in Österreich seit Anfang des Jahres: Damit richtet sich die finanzielle Unterstützung nach den Lebenserhaltungskosten des Landes, in dem die Kinder leben. Die Kommission hat wegen dieser Regelung ein Verfahren wegen Vertragsverletzung eingeleitet.

Doch die Regierung in Wien bleibt dabei: In einem Schreiben an die Brüsseler Behörde verteidigt Familienministerin Juliane Bogner-Strauß die Änderungen. Ihr Ressort führt ins Feld, dass ungleiche Sachverhalte nicht gleichbehandelt werden dürften. Und das Preisniveau zwischen den Mitgliedstaaten sei nun einmal unterschiedlich, was eine Differenzierung bei der Auszahlung der Familienbeihilfe rechtfertige.

Außerdem weist Wien auf eine ähnliche Regelung hin, die sich vor Jahren London ausverhandelt hatte. Die Vereinbarung, Teil eines größeren Pakets, wurde allerdings hinfällig: Sie hätte nur gegolten, wenn die Briten sich dafür entschieden hätten, in der Europäischen Union zu bleiben.

Osteuropäer diskriminiert?

Dass die Kommission die Argumente aus Österreich gelten lässt, ist wenig wahrscheinlich. Denn sie hat schon zuvor deutlich gemacht, dass sie durch die Indexierung eine Diskriminierung vor allem der ost- und südosteuropäischen Arbeitnehmer ortet. Denn diese trifft eine Anpassung besonders: Wird ein Kleinkind in Österreich mit rund 114 Euro im Monat unterstützt, macht die Beihilfe für Kinder, die in Polen oder Bulgarien leben, gerade einmal die Hälfte dessen aus. Dabei zahlten Polen oder Bulgaren, die in Österreich arbeiten, genauso wie Österreicher ins Sozialsystem ein, betont Kommissarin Thyssen und pocht darauf: Für den gleichen Beitrag müsse es gleiche Leistung geben.

Die Behörde wird den Brief aus Wien nun prüfen. Sollte das Papier sie nicht überzeugen, kann sie eine begründete Stellungnahme einfordern, die Österreich dann innerhalb von zwei Monaten abgeben muss. Gibt es auch danach keinen Kompromiss, kann die Kommission eine Klage beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg einbringen.

In so manchem west- und nordeuropäischen Mitgliedstaat wird die Debatte mit Interesse verfolgt. Deutschland etwa würde selbst gern Anpassungen beim Kindergeld vornehmen. Auf Gesetzesbeschlüsse hat die Regierung aber bisher verzichtet - unter anderem wegen EU-rechtlicher Bedenken. Völlig vom Tisch sind die Pläne allerdings nicht. Als Grund werden die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Zahlungen angegeben. So überwiesen die deutschen Behörden im Vorjahr Kindergeld in Höhe von rund 402 Millionen Euro ins Ausland. 2012 waren es nach Angaben des Kabinetts an die 75 Millionen Euro.

Aus Österreich flossen im Jahr 2017 rund 253 Millionen Euro an Beihilfen ins Ausland. Von der Kürzung der Unterstützung sind nun an die 125.000 Kinder betroffen. Die meisten von ihnen leben in Ungarn, der Slowakei, Polen und Rumänien. Höhere Leistungen als für Österreicher gibt es hingegen beispielsweise für Belgier, Schweizer oder Finnen - Eltern von etwa 400 Kindern.