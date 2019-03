Autor WZ Online

London/Brüssel. Das britische Parlament bereitet sich auf eine wegweisende Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Vertrag vor: Dem Parlamentspräsidenten John Bercow lagen am Mittwoch insgesamt 16 Anträge von Abgeordneten vor. Bercow musste noch entscheiden, welche davon er am Abend zur Abstimmung stellt.

Dazu dürften Vorschläge über die Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen zur EU und zu einem zweiten Referendum gehören. Ziel ist es herauszufinden, welche Vorlagen im Unterhaus mehrheitsfähig sind.

Mehrere Szenarien

Der konservative Abgeordnete Dominic Grieve und ein Anti-Brexit-Demonstrant treffen vor dem britischen Parlament in London aufeinander. - © APAweb/Reuters, Toby Melville

Ab 15.00 Uhr (MEZ) berät das Unterhaus über die unterschiedlichen Brexit-Szenarien. Ab 20.00 Uhr werden dann Stimmzettel verteilt, auf denen die unterschiedlichen Optionen aufgelistet sind. Neben jedem Vorschlag dürfen die Abgeordneten ankreuzen, ob sie dafür oder dagegen sind. Sie können sich dabei für so viele Optionen aussprechen, wie sie wollen. Für die Stimmabgabe ist eine halbe Stunde vorgesehen, die Ergebnisse sollen gegen 22.00 Uhr bekanntgegeben werden.

"Es ist wenig wahrscheinlich, dass die Abstimmung heute eine Mehrheit für das bringen wird, was sein wird", sagte der Tory-Abgeordnete Oliver Letwin der BBC. "Aber ich hoffe, dass wir bis Montag in der Lage sind, eine Mehrheit für einen oder mehrere Vorschläge zu bekommen." Die Vorschläge, die im Unterhaus die größte Unterstützung bekommen, sollen voraussichtlich am Montag erneut ins Plenum kommen.

Der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg äußerte sich zur Unterstützung von Mays Brexit-Vertrag bereit, wenn auch die nordirische Unionistenpartei DUP dafür ist. "Ich würde die DUP nicht im Stich lassen, weil ich denke, dass sie die Wächter der Einheit des Vereinigten Königreiches sind", sagt er der BBC. Die DUP, auf deren Stimmen May angewiesen ist, bleibt dagegen bei ihrer Ablehnung von Mays Abkommen. Die Position sei unverändert, "nichts hat sich verändert", sagt ein Sprecher.

Während der Stimmenauszählung beraten die Abgeordneten über die mit der EU vereinbarte Verschiebung des Brexits bis mindestens zum 12. April. Bis zu diesem Tag wird den Briten bereits offiziell Aufschub gewährt, die Verschiebung muss jedoch noch in britisches Recht überführt werden.

Treffen mit Tory-Partei

Noch vor der Abstimmung am Abend droht Premierministerin Theresa May ein schwieriges Treffen mit den Parlamentariern ihrer konservativen Tory-Partei. Der Abgeordnete Nigel Evans forderte die weithin kritisierte Regierungschefin auf, ihren Rückzug anzukündigen, um so doch noch eine Verabschiedung ihres Brexit-Deals erreichen zu können. "Ich ermutige sie dazu, einen Zeitplan für ihren Rückzug vorzulegen", sagte Evans der BBC. Dann könnten sich "viele Menschen hinter ihr Abkommen stellen".