Straßburg/London. (reu/dpa/sig) Die Sphinx ist ein rätselhaftes Wesen. Halb Mensch, halb Tier, mal Löwe mit menschlichen Antlitz, mal mit einem Widder- oder Vogelkopf. Zahlreiche Mythen ranken sich um diese Kreatur - doch im Vergleich zu Großbritannien sei sie "ein offenes Buch", meint Jean-Claude Juncker. Das aktuelle Brexit-Chaos in London wollte der EU-Kommissionspräsident am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg nicht kommentieren. Es sei alles gesagt, die EU habe die Karten beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs vergangene Woche auf den Tisch gelegt.

Weniger Brexit-müde als sein Kollege scheint EU-Ratspräsident Donald Tusk. Am Mittwoch warb der Pole einmal mehr für einen längeren Aufschub des Brexit - und damit auch einer Teilnahme der Briten an den Europawahlen. "Ihr dürft die sechs Millionen Menschen nicht verraten, die die Petition zu einem Rückzug des Austrittsgesuchs nach Artikel 50 unterzeichnet haben, "die eine Million Menschen, die für ein Referendum auf die Straße gegangen sind, oder die steigende Mehrheit derer, die in der EU bleiben wollen", warnte er die Abgeordneten in Straßburg. Mehr als 5,8 Millionen Menschen hatten die Petition bis Mittwochnachmittag unterschrieben - ein absoluter Rekord. Für die britische Regierung spielt das keine Rolle. Ein Rückzug aus dem EU-Austritt würde "Versprechen brechen", hieß es aus der Downing Street. Im Unterhaus soll die Petition am Montag zumindest debattiert werden. Die Initiatorin Margaret Georgiadou bekommt mittlerweile Morddrohungen. Ihre Facebook-Seite hat sie nach einer Flut an Beschimpfungen gelöscht.

Im Vereinigten Königreich hat sich der Brexit zur größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgewachsen. Das Land ist tief gespalten, die Debatte um den EU-Austritt entzweit Familien und hat einen tiefen Graben innerhalb der Parteien gezogen.

Laut Umfragen würde mittlerweile eine Mehrheit der Briten lieber in der EU bleiben. Allerdings sprechen sich auch bis zu 35 Prozent für einen No-Deal-Brexit aus. Das ist bemerkenswert, denn in diesem Fall würde das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU schlittern. Es würde mit einem Schlag zum Drittstaat - mit verheerenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Doch scheinbar sind viele Briten bereit, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, damit das Chaos und die Unsicherheiten endlich ein Ende haben.

Nur 15 Prozent für Mays Deal

Für das Austrittsabkommen ihrer Premierministerin würden sich indes nur 13 bis 15 Prozent der Briten entscheiden. Wann May ihren Deal dem Unterhaus noch einmal zur Abstimmung vorlegen will, war am Mittwoch weiterhin unklar. Die Tory-Chefin hat angekündigt, ein drittes Votum erst anzusetzen, wenn eine Mehrheit für ihr Austrittsabkommen in Sicht ist. Das ist bisher nicht der Fall. Um einen ungeordneten No-Deal-Brexit am 12. April zu verhindern, müsste das Unterhaus Mays Deal noch diese Woche bestätigen. Will London den Brexit darüber hinaus verschieben, muss es einen neuen Vorschlag auf den Tisch legen. Bei einer Verlängerung bis nach dem 22. Mai müsste das Königreich zudem an den Europawahlen teilnehmen.

Für die Brexit-Hardliner unter den Tories ist das eine Horrorvorstellung. Rund die Hälfte von ihnen würde beim nächsten Mal wohl für Mays Deal zu stimmen, damit es nicht zu einem "weichen Brexit" mit einer engen Bindung an die EU kommt. "Ein halber Laib ist besser als gar kein Brot", sagte der konservative Hardliner Jacob Rees-Mogg dazu am Mittwoch. Voraussetzung für den Sinneswandel des rechten Tory-Flügels ist allerdings die Zustimmung der nordirischen DUP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist. Doch die Unionisten wollten sich bislang nicht beugen.

Mit Blick auf die "Brextremisten" betonte Michel Barnier, dass man den Briten den EU-Austritt keinesfalls stehlen wolle. "Niemand in Brüssel will den Brexit zurücknehmen, niemand will dem britischen Volk das Abstimmungsergebnis aberkennen", sagte der Brexit-Chefverhandler der EU. Großbritannien müsse, "eine Wahl für seine Zukunft treffen und endlich die Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen".

Ansteckender Brexit

Der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber mahnte die Europäer aufzupassen, "dass das Brexit-Chaos nicht ganz Europa ansteckt". Die Europawahl Ende Mai dürfe nicht gefährdet werden, sagte der CSU-Politiker den Partner-Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Notfalls werde die EU auch einen harten Brexit in Kauf nehmen. Man solle sich nicht auf die Gutmütigkeit Europas verlassen. "Manchen bei uns könnte irgendwann der Geduldsfaden reißen."