Brüssel. Zuletzt kreuzten noch die Spanier und Italiener im Mittelmeer. Die Deutschen hingegen haben seit Februar kein Schiff mehr entsandt. Polen und Luxemburg wiederum beteiligten sich mit Flugzeugen. Doch die EU-Mission "Sophia" in ihrer jetzigen Form geht sowieso ihrem Ende entgegen. Zu zerstritten sind die Regierungen in der Frage, wer Flüchtlinge aufnehmen soll.

Zwar verfolgte der 2015 gestartete Einsatz in erster Linie andere Ziele als das Bergen von Migranten: Gegründet wurde "Sophia", um gegen Schlepperbanden vor Libyen vorzugehen, die Flüchtlinge auf die Überfahrt nach Europa schicken. Doch müssen Schiffe Menschen helfen, die in Seenot geraten. So wurden in den vergangenen drei Jahren mehr als 45.000 Migranten geborgen. Benannt ist der Mittelmeer-Einsatz übrigens nach einem somalischen Mädchen, das am 24. August 2015 an Bord der deutschen Fregatte "Schleswig-Holstein" zur Welt kam.

Seit aber die populistische Regierung in Rom im Amt ist, hat Italien einen scharfen Anti-Migrationskurs eingeschlagen. Mehrfach wurden Schiffe mit aus Seenot Geretteten im Mittelmeer blockiert. Das Kabinett sträubt sich nämlich dagegen, dass die Mission die Flüchtlinge automatisch nach Italien bringt. Es fordert daher seit Monaten eine Überarbeitung der Einsatzregeln. Doch weigern sich manche Mitgliedstaaten, Migranten aufzunehmen. Ein Mechanismus zur Umverteilung der Flüchtlinge konnte so bisher nicht zustande kommen.

Deswegen wurde auch jede Debatte um eine Verlängerung des Einsatzes zu einem mühsamen Tauziehen. Das aktuelle Mandat läuft am Sonntag aus, und da kein Kompromiss zur Aufnahme der Migranten möglich war, wird "Sophia" teilweise ausgesetzt. Die Mission läuft nun zwar sechs Monate weiter - allerdings ohne Schiffe. Gleichzeitig soll aber die Luftüberwachung über dem Mittelmeer ausgebaut werden.

Waffenschmuggel und Ölhandel

Fortgeführt werden solle auch die zu "Sophia" gehörende Ausbildung der libyschen Küstenwache. Es war zunächst unklar, ob die Mission weiter in der Lage sein wird, ebenfalls ein UNO-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen und wie vorgesehen gegen illegale Ölexporte aus dem Land vorzugehen.

Der Schiffseinsatz war jedoch nicht unumstritten. Kritiker gingen davon aus, dass die europäische Militärpräsenz vor der libyschen Küste Migranten dazu ermuntert habe, sich von Menschenhändlern in seeuntaugliche Boote setzen zu lassen. EU-Militärs in Brüssel wiederum verwiesen darauf, dass Schiffe schon in der Vergangenheit nur zu einem sehr geringen Teil an der Aufklärung der Aktivitäten von Schlepperbanden beteiligt gewesen seien. Wirklich beeinträchtigt würden damit vermutlich nur Operationsteile, die nichts mit der Bekämpfung der Schlepperkriminalität zu tun hätten. Dazu gehörten eben die Bekämpfung des Waffenschmuggels und des illegalen Ölhandels.

Die libysche Küstenwache spielte "Sophias" Bedeutung für die Seenotrettung ebenfalls herunter. Es handle sich um eine Sicherheitsoperation, die nicht unbedingt etwas mit dem Kampf gegen illegale Migration zu tun habe, sagte Marinesprecher Ayub Kassim.

Die EU-Kommission führt hingegen sehr wohl ins Feld, dass die Zahl derjenigen Menschen, die über die zentrale Mittelmeerroute nach Europa kommen, zuletzt drastisch zurückgegangen ist. Lag sie im Hauptankunftsland Italien 2016 noch bei mehr als 180.000, waren es 2017 nur noch rund 120.000. Im Vorjahr wurden nicht einmal 24.000 Ankünfte gezählt.

Tauziehen um Umverteilung

Das hatte auch der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini als Argument gedient. Die Italienerin hatte die EU-Staaten in den vergangenen Monaten mehrfach eindringlich dazu aufgerufen, eine Fortsetzung "Sophias" zu ermöglichen. Auch sie verwies darauf, dass die Zahl der illegal in Europa ankommenden Migranten im Verlauf des Einsatzes um mehr als 80 Prozent gesunken sei - unter anderem durch die Ausbildung der libyschen Küstenwache.

Wie sich künftig die österreichische Beteiligung an der Operation gestaltet, ist noch unklar. Bisher sind laut Verteidigungsministerium fünf Stabsoffiziere des Bundesheers im Hauptquartier der Mission in Rom eingesetzt.

Bis September will die EU jedenfalls weiter nach einer Lösung für die Flüchtlingsverteilung suchen, die auch Italien zufriedenstellt. Dann stünde die nächste Verlängerung der Mission an.