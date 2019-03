Autor Siobhán Geets

London. Das britische Parlament hat gesprochen - und acht Mal Nein gesagt. Eigentlich wollten die Abgeordneten am Mittwochabend die Kontrolle über den Brexit an sich reißen. Doch es ist ihnen nicht gelungen, eine Mehrheit für eine der acht Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May zu finden. Am besten abgeschnitten hat die Option eines Verbleibs in der Zollunion der EU. 264 Abgeordnete waren dafür, 272 dagegen - es fehlten also nur acht Stimmen auf eine Mehrheit. Überraschend gut angekommen ist die Idee eines zweiten Referendums. Mit 268 "Ayes" zu 295 "Nos" erhielt sie die meisten Zustimmungen.

Das Risiko eines No-Deal-Brexit bleibt damit zwar bestehen. Umsonst war das Prozedere aber nicht, denn die Resultate geben Hinweise darauf, wie es nun weitergehen könnte. Lehnen die Abgeordneten Mays Deal ein drittes Mal ab, dann kann das Unterhaus erneut über die Alternativen abstimmen. Mit dem Wissen darüber, wofür es am ehesten eine Mehrheit gibt, werden sich wohl auch die Ergebnisse ändern.

Für Theresa May war das Scheitern eines Konsenses im Parlament ein seltener Lichtblick. Kurz zuvor hatte sie angekündigt zurückzutreten, sollten die Abgeordneten ihr Abkommen mit der EU doch noch annehmen. May erfüllt damit eine Forderung der Brexit-Hardliner ihrer konservativen Partei. Etliche "Brextremisten" gaben nach Mays Ankündigung ihren Widerstand gegen das Austrittsabkommen der Premierministerin auf. Doch einige, darunter der einflussreiche Hinterbänkler Steve Baker, machen ihre Zustimmung von der "Democratic Unionist Party" (DUP) abhängig.

DUP spielt unverhältnismäßig große Rolle

Dass das Schicksal des Vereinigten Königreichs ausgerechnet von der Kleinpartei aus Nordirland abhängt, ist eine der vielen Ironien in der Brexit-Groteske. Seit den Neuwahlen von 2017 ist die Regierung in London von der DUP abhängig. Die zehn Abgeordneten der Unionisten aus Nordirland spielen damit in der turbulenten Brexit-Phase eine unverhältnismäßig große Rolle.

Zwar ist die DUP die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland. Doch kann man nicht sagen, dass sie im Namen der britischen Provinz spricht: Während sich dort eine Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen hat, finanzierte die DUP vor dem Referendum eine teure Werbekampagne für den Brexit.