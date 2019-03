Autor WZ Online

London. Die britische Premierministerin Theresa May will ihr zweimal vom Parlament abgelehntes Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union (EU) unter allen Umständen durch das Unterhaus bringen. Für eine Mehrheit muss May mindestens 75 Abgeordnete für sich gewinnen, die zuletzt mit Nein gestimmt haben. Wie soll diese Mehrheit zustande kommen?

Genau das ist der Haken an der Sache. Dafür bot May sogar ihren Rücktritt an - sofern die Abgeordneten im Fall einer dritten Abstimmung mehrheitlich ein Ja abliefern.

Schwenken konservative Rebellen ein?

Mays Konservative Partei hat keine Mehrheit im Unterhaus, sondern ist abhängig von der nordirischen DUP, die mit zehn Mandaten die Regierung stützt. In der Brexit-Frage aber will die DUP unverändert nicht für Mays Abkommen stimmen. Beim zweiten Votum am 12. April stimmten aus dem Regierungslager die zehn DUP-Mitglieder sowie 75 konservative Abgeordnete gegen das Abkommen. Britischen Medienberichten zufolge sind darunter 15 Tories, die keinesfalls für das Abkommen stimmen würden. Selbst wenn die Premierministerin die anderen 60 überzeugte, fehlten ihr damit noch immer 15 Stimmen.

Was ist mit der DUP?

Wenn diese 15 konservativen Abgeordneten bei ihrer Linie bleiben, fehlten May selbst dann noch fünf Stimmen, wenn es ihr gelänge, die DUP doch noch ins Boot zu holen. Die nordirische Partei scheint aber eher bereit, einen harten Brexit ohne Abkommen in Kauf zu nehmen. Am Mittwochabend stimmte nur einer ihrer zehn Abgeordneten gegen einen harten Brexit.

Hängt alles an Abweichlern aus der Opposition?

Sollte May die DUP nicht ins Boot bekommen, bräuchte sie für eine Mehrheit damit mindestens 15 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei, die aus dem Nein- ins Ja-Lager wechseln müssten. Tatsächlich bräuchte sie wahrscheinlich sogar eine noch größere Zahl, weil manche der etwa 60 konservativen Abgeordneten, die sie womöglich noch für ein Ja gewinnen kann, ihre Zustimmung von einem Ja der DUP abhängig machen dürften.

Ganz aussichtslos ist dieses Unterfangen nicht: Bei der Abstimmung über verschiedene Brexit-Alternativen wichen 27 Labour-Abgeordnete von der Parteilinie ab, indem sie gegen ein Referendum über eine Brexit-Vereinbarung stimmten. An Mays Rücktrittsangebot im Falle einer Zustimmung zum Vertrag scheiden sich indes die Geister: Während May damit womöglich einige Tories gewonnen hat, könnte es Labour-Abgeordnete vergrault haben, die in Mays möglichen Nachfolgern ein Problem sehen. (apa, reuters)