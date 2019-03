Autor WZ Online

Kiew. Der Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj steht bei der ukrainischen Präsidentenwahl vor einem Erdrutschsieg. Wie Exit-Polls am Sonntagabend zeigten, kam der politische Quereinsteiger auf mehr als 30 Prozent der Stimmen und hängte damit Amtsinhaber Petro Poroschenko klar ab, der rund 18 Prozent erreichte. Dieser muss in der Stichwahl am 21. April auf die Stimmen der ausgeschiedenen Kandidaten hoffen.

Die vom österreichischen Institut SORA durchgeführte Wählerbefragung für den Sender News One sah Selenskyj mit 30,7 zu 18,6 Prozent vorne. Nach einer anderen Exit Poll führte der Komiker mit 30,4 zu 17,8 Prozent. Dritte wurde Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko mit 13,9 bzw. 14,2 Prozent der Stimmen. Sie kritisierte in einer ersten Reaktion "all die gekauften Exit Polls". Auf dem vierten Platz landete Ex-Premier Juri Bojko mit 10,3 bzw. 9,8 Prozent der Stimmen.

Selenskyj sieht sich auf Weg ins Präsidentenamt

"Das ist nur der erste Schritt zum großen Erfolg", sagte der 41-jährige Selenskyj am Sonntag in Kiew nach Schließung der Wahllokale. Er dankte seinen Wählern. Prognosen mehrerer Meinungsforschungsinstitute sahen ihn als klaren Sieger im ersten Wahlgang mit rund 30 Prozent der Stimmen. Es gebe viele Prognosen - "aber überall nur einen Sieger", sagte Selenskyj. Er betonte, als unabhängiger Kandidat weitermachen zu wollen. "Wir wollen uns mit niemandem zusammentun und haben keine Verhandlungen dazu geführt", sagte er.

Exit Poll - Stimmenanteile der Kandidaten in der ersten Runde - © APAweb

Poroschenko: "Wir werden sicher gewinnen"

Präsident Poroschenko hat sich trotz seines großen Rückstandes auf Fernsehkomiker Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich gezeigt, den Politneuling in der Stichwahl am 21. April besiegen zu können. "Wir werden sicher gewinnen", sagte Poroschenko am Sonntagabend vor Anhängern in Kiew.

"Wir Ukrainer haben das russische Szenario gestoppt und die Ukrainer werden dieses Szenario im zweiten Wahldurchgang verhindern", erklärte ein gut gelaunter Poroschenko. Der russische Präsident Wladimir Putin werde sehen, dass die Ukrainer bei den Wahlen gegen eine Kapitulation gestimmt hätten. Poroschenko kündigte eine harte Auseinandersetzung mit Selenskyj an und betonte, dass die "Witze am 21. April vorbei sein" werden.

Poroschenko bedankte sich bei den "verantwortungsbewussten Wählern", die ihm in der ersten Runde am Sonntag die Stimme gegeben hätten. "Ihre Anzahl wird nun in geometrischer Progression anwachsen", sagte er. Laut nach Wahlschluss veröffentlichen Wählerbefragungen kam der Amtsinhaber auf rund 18 Prozent und landete damit abgeschlagen hinter dem Komiker Selenskyj, der rund 30 Prozent erreichte.