Autor Gerhard Lechner

Gerhard Lechner ist Außenpolitik-Redakteur der "Wiener Zeitung".

Er hat es also tatsächlich geschafft: Wolodymyr Selenskyj ist der Sprung in die Stichwahl zum Präsidenten der Ukraine gelungen. Es war, glaubt man Nachwahlbefragungen, ein Erdrutschsieg für den 41-jährigen Kabarettisten: Mehr als 30 Prozent der Ukrainer sollen demnach dem Mann aus Krivyj Rih, das im russischsprachigen Südosten liegt, ihre Stimme gegeben haben. Das sind deutlich mehr als die rund 25 Prozent, die Selenskyjs Truppe vorder Wahl erwarten konnte. Der immer jugendlich-locker und entspannt auftretende Komiker hat damit seine Hauptkonkurrenten im ersten Wahlgang deutlich abgehängt: Präsident Petro Poroschenko erreichte nur rund 18 Prozent – aberdamit, wenn’s so bleibt, immerhin einen Platz in der Stichwahl. Und Ex-Premierministerin Julia Timoschenko scheiterte laut der Befragung mit etwa14 Prozent auch bei ihrem möglicherweise letzten Versuch, die erste Präsidentinder Ukraine zu werden.

Selenskyj hat jetzt tatsächlich gute Chancen, den Sprung ins Präsidentenamt zu schaffen. Sein wahrscheinlicher Konkurrent Poroschenko ist nämlich jener Kandidat, der in Umfragen bei der Frage "wen würden Sie auf garkeinen Fall wählen?" den höchsten Wert erzielt. Die Korruptionsaffären des Präsidenten haben viele frustriert, auch in der Westukraine, dem eher nationalistischen und strenggläubigen Teil des Landes, in dem Poroschenko noch punkten kann, bekommt man auf der Straße oft ein "Poroschenko? Der nicht! Der hat nichts gemacht!" zu hören.

Kein Spaziergang ins Präsidentenamt

Dennoch wird es für Selenskyj kein Spaziergang ins Präsidentenamt. Poroschenko wird nun im Finish gegen den unerfahrenen Komikerschweres Geschütz auffahren. Es ist gut möglich, dass die Ukrainer, die im ersten Wahlgang mit ihrer Stimme für Selenskyj auch ihrer Frustration über dasoligarchische Politsystem Ausdruck verliehen, vor dem entscheidenden Urnangangam 21. April ihr Wahlverhalten noch einmal überdenken. Schließlich blieb der Mann, der in einer TV-Serie einen so glänzenden Präsidenten spielte, konkrete Aussagen bisher schuldig. Sein Programm lässt sich kurz etwa so zusammenfassen: Für alles Gute – gegen alles Schlechte. Poroschenko wird hier wohl mit einem "ichoder das Chaos" entgegenhalten, wird sich als Mann der Stabilität undProfessionalität zu profilieren versuchen – und den russischsprachigenSelenskyj als vermeintlichen Mann Moskaus anpatzen.