Autor WZ Online

London. Mehrmals hat sich das britische Parlament gegen einen "No Deal" ausgesprochen. Allerdings kam im Unterhaus auch keine Mehrheit für den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsdeal mit der EU zustande, und Alternativen fanden auch keine Zustimmung. Am Mittwochabend fand sich aber eine knappe Mehrheit für ein Gesetz, das einen No-Deal-Brexit ausschließt. Ein erster Teil der Vorlage, die eine Verschiebung des Austritts vorsieht, wurde mit 315 zu 310 Stimmen angenommen.

Durch den Gesetzesbeschluss wird eine Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl Ende Mai wahrscheinlicher. Brexit-Minister Stephen Barclay betonte aber nach der Abstimmung, dass London kein automatisches Recht auf eine Verschiebung des Austritts über den 12. April hinaus habe. Ein EU-Sondergipfel wird darüber entscheiden, ob ein neuerlicher Verschiebungs-Antrag die Zustimmung der EU findet.

Keine Abstimmungen über Alternativpläne

Im Unterhaus votierten die Abgeordneten am Mittwoch gegen eine Fortsetzung der Abstimmungen über Brexit-Alternativpläne. Da Befürworter und Gegner je 310 Stimmen erhielten, entschied Parlamentspräsident John Bercow die Frage mit seinem Votum. Bei den zwei bisherigen Alternativ-Abstimmungen hatte das Parlament alle Optionen abgelehnt.

Labour-Chef Jeremy Corbyn und Premierministerin Theresa May ringen um einen Kompromiss in der Brexit-Frage. - © APAweb / AFP, Isabel Infantes

Außerhalb des Parlaments suchen Premierministerin May und Labour-Chef Jeremy Corbyn einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Am Mittwochnachmittag nahmen sie Gespräche über einen parteienübergreifenden Kompromiss auf. "Beide Seiten haben Flexibilität und Engagement gezeigt, die gegenwärtige Brexit-Unsicherheit zu einem Ende zu bringen", teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch in London mit. Corbyn nannte das Treffen "nützlich", es habe aber noch kein Ergebnis gegeben. Auch in der Frage eines zweiten Referendums habe es keine Einigung gegeben.

Für die weiteren Gespräche sollten zwei Verhandlungsteams gebildet werden. Noch am Abend wollten beide Seiten angesichts des Zeitdrucks gemeinsam ein Arbeitsprogramm erstellen. Am Donnerstag soll den ganzen Tag verhandelt werden.

36 Regierungsmitglieder zurückgetreten

Am Mittwoch erklärten gleich zwei Staatssekretäre aus Protest ihren Rücktritt: der für den Brexit zuständige Chris Heaton-Harris und Nigel Adams, der Staatssekretär für den Landesteil Wales ist. Sie fürchten, der Bruch mit Brüssel könne nun nicht deutlich genug ausfallen. Damit sind in den vergangen zwölf Monaten bereits 36 Regierungsmitglieder zurückgetreten - fast alle im Streit um den Brexit. Weitere konservative Parlamentarier kündigten Widerstand an.