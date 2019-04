Billiges Geld, hohe Immobiliennachfrage



(red) Das Ende des billigen Geldes ist noch nicht gekommen. Erst Ende 2020 werde die Europäische Zentralbank den Leitzins für die Eurozone erhöhen, wenn auch nur leicht von null auf 0,25 Prozent, meinen führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute in einer gemeinsamen Prognose. Weil viele Formen der Geldanlage seit der Krise 2008 unattraktiv geworden sind, werden Milliarden in den Immobilienmarkt gepumpt: Eigennutzer nehmen die Chance auf günstige Kredite wahr, Anleger spekulieren auf Wertzuwachs der Immobilie. Gepaart mit dem Zuzug in die Städte und den gestiegenen Baukosten galoppieren die Preise davon.



Davon sind in Deutschland zuallererst die Städte betroffen: In den sieben größten, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Köln und Stuttgart sind neu vermietete Wohnungen jeweils um rund 50 Prozent teurer als 2010. Mit Abstand teuerstes Pflaster ist München, wo die durchschnittlichen Kaufpreise 2018 bei 7500 Euro pro Quadratmeter liegen; plus 8,7 Prozent gegenüber 2017. Aufgrund des Brexit und der Verlagerung von Arbeitsplätzen aus London legten die Preise in Frankfurt noch stärker zu, um mehr als zehn Prozent binnen eines Jahres.



Die Deutsche Bundesbank konstatiert, die Preise für Wohnimmobilien lägen in den Großstädten "weiterhin deutlich über dem Niveau, das durch die längerfristigen wirtschaftlichen und demografischen Einflussfaktoren gerechtfertigt erscheint" und sieht um 15 bis 30 Prozent zu hohe Kaufpreise in den Großstädten.



Viele Interessenten weichen daher auf Speckgürtel, Kleinstädte und ländliche Regionen aus. Dadurch stieg 2018 in mehr als 90 Prozent der 401 Landkreise und kreisfreien Städte der durchschnittliche Quadratmeter-Preis.