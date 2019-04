Autor WZ Online

Brüssel/London. Vier Tage vor dem Brexit-Datum lässt die EU die Briten weiterhin zappeln. Die von Premierministerin Theresa May beantragte Verschiebung des Austrittsdatum werde es nicht automatisch geben, betonten mehrere Spitzenpolitiker der EU-Staaten am Dienstag. Großbritannien müsse eine "substanzielle Begründung" liefern, sagte EU-Minister Gernot Blümel nach Beratungen in Luxemburg.

Es werde keine automatische Fristverlängerung geben, unterstrich die französische Europaministerin Amelie de Montchalin mit Blick auf den EU-Sondergipfel am Mittwoch. Es sei wichtig, dass Großbritannien einen "glaubwürdigen Plan" vorlege, was in der zusätzlichen Zeit passiere, sagte sie in Luxemburg. "Wir erwarten jetzt endlich substanzielle Schritte, bisher hat sich überhaupt nichts geändert", sagte auch der deutsche Europa-Staatssekretär Michael Roth. Ähnlich äußerte sich auch der irische Außenminister Simon Coveney. Er hoffe, dass es bis zum Gipfel einen Plan gebe. Einzig der luxemburgische Chefdiplomat Jean Asselborn legte sich fest. "Sicherlich nicht" werde es am Freitag einen Hard Brexit geben, sagte er.

May trifft Merkel

May traf indes in Berlin mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zusammen, um für eine Brexit-Verschiebung zu werben. Am Abend wollte sie in Paris auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Bereits am Montagabend hatte May mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) telefoniert. Wie es aus dem Kanzleramt hieß, sei vor allem die Vermeidung eines Hard Brexit erörtert worden. Kurz habe dabei seine drei Prioritäten - Wahrung der Einheit der EU-27, Vermeidung eines "Hard Brexit" und Nicht-Teilnahme der Briten an der Europawahl - bekräftigt. Für eine Fristverlängerung bedürfe es eines konkreten Plans der Briten.

Nachdem ihr mit der EU ausverhandelter Austrittsdeal vom Unterhaus drei Mal abgelehnt worden war, hatte May in der Vorwoche Verhandlungen mit der Opposition aufgenommen. Diese fordert aber, dass Großbritannien mit der EU in einer dauerhaften Zollunion verbunden bleibt, was für die regierenden Konservativen in den Verhandlungen mit Brüssel ein rotes Tuch gewesen war.

Barnier für geordneten Austritt

EU-Chefverhandler Michel Barnier betonte nach Gesprächen mit den Europaministern der EU-27, dass eine mögliche Verlängerung "im Verhältnis zum Ziel stehen" und dem "Ziel nützlich" sein müsse. Die EU wünsche weiterhin einen geordneten EU-Austritt Londons. "Ein No Deal wird niemals die Entscheidung der EU sein", betonte er. May müsse aber beim EU-Sondergipfel am Mittwoch sagen, wie es weitergehe. Der französische Ex-Außenminister äußerte die Hoffnung, dass durch die Verhandlungen zwischen May und Labour nun "endlich eine positive Mehrheit für ein Austrittsabkommen" erzielt werden könne.