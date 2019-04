Autor Ronald Schönhuber

Salvini wird bei der Vorstellung der Wahlallianz von Journalisten umringt. - © REUTERS

Rom/Wien. Dass das große gemeinsame Ziel zwar schnell beschworen, aber tatsächlich schwer umzusetzen ist, haben Europas Rechstpopulisten in den vergangenen 15 Jahren mehr als einmal schmerzlich zu spüren bekommen. Bereits 2004 bemühte sich Andreas Mölzer, nachdem er für die FPÖ ins Europaparlament eingezogen war, um die Bildung einer rechtspopulistischen Fraktion. Der damaligen Kerngruppe, zu der neben der FPÖ auch die italienische Lega Nord und der niederländische Vlaams Blok gehörten, gelang es trotz intensiver Suche aber nicht, genügend passende und auch willige Partner zu finden. So wollte sich die populistische polnische Bauernpartei Samoobrona mit dem französischen Front National trotz aller Bemühungen nicht und nicht zusammenspannen lassen. Ähnliche Probleme verhinderten auch noch nach den EU-Wahlen 2014 die Bildung einer rechtspopulitischen Fraktion, ehe schließlich im Jahr darauf doch noch ein entsprechendes Bündnis geschmiedet werden konnte.

Mit AfD und FPÖ

Probleme mit der Partnersuche gibt es in dieser Form heute keine mehr. Denn die anhaltende Serie von Wahlerfolgen hat Lega-Chef Matteo Salvini zur neuen Galionsfigur der europäischen Rechtspopulisten gemacht, von denen viele hoffen, im Windschatten des italienischen Innenministers ebenfalls deutlich in der Wählergunst zulegen zu können. So gehören der "Europäischen Allianz der Völker und Nationen", die Salvini nun knapp sechs Wochen vor der EU-Wahl präsentiert hat, zumindest fünf weitere Parteien fix an, darunter die FPÖ, die deutsche AfD und der Rassemblement National um die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen. Zumindest vier oder fünf weitere Parteien, so hofft Salvini, werden noch dazukommen. "Unser Ziel ist es, die EU-Wahl zu gewinnen und die Regeln Europas zu ändern. Andere Parteien werden sich zu uns gesellen", sagte er am Montag bei der Vorstellung des Wahlbündnisses in Mailand.

Hoffen dürfte der italienische Vizepremier dabei vor allem auf eine mögliche Verstärkung durch die Fidesz-Partei von Viktor Orban, deren Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei (EVP) vor knapp drei Wochen wegen Streitigkeiten um den zunehmend autoritären Kurs des ungarischen Premiers suspendiert worden ist. Dass die derzeit noch laufenden Gespräche mit der Fidesz von Erfolg gekrönt sein werden, ist aber relativ unwahrscheinlich. Denn ebenso wie die nationalkonservative polnische PiS hat auch die ungarische Regierungspartei bisher eher unterkühlt auf die Annäherungsversuche Salvinis reagiert.