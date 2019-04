Spanien

Zu Besuch bei den Vox-Wählern 0 0

In Spanien hatten die Rechtspopulisten nichts zu melden. Bei den Wahlen am Sonntag könnte Vox plötzlich viertstärkste Partei und sogar zum "Königsmacher" werden. Wie kommt das? Ein Lokalaugenschein in Andalusien.