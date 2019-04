Madrid. (wak) Die globale Wirtschaftskrise hat Spanien mit aller Macht in seinen Grundfesten erschüttert, als der Rest von Europa noch ein ruhiges Leben führte. Denn bevor die Krise zur globalen Finanzkrise wurde, war sie eine Immobilienkrise. Und Immobilien sind die Achillesferse der spanischen Wirtschaft.

Das belegen etwa folgende Zahlen: 2014 lebten satte 80 Prozent der Spanier in einem Eigenheim. Ein Gutteil der Spanier lebte von Immobilien-Geschäften, der Tourismus forderte ständige Neubauten, die Preise stiegen, bis dann auch in leeren Regionen Bauland genutzt wurde. Bis die Kredite nicht mehr bezahlt wurden und traurige Gebäude-Skelette übrig geblieben sind.

Spanien musste ebenfalls mit Notkrediten aufgefangen werden, vor allem im Bankensektor krachte es. Eine schwere Rezession war die Folge. Der damalige konservative Premier Mariano Rajoy verordnete ein schmerzhaftes Sparprogramm.

Derzeit sieht es so aus, als wäre das Jammertal durchschritten. Spanien erlebt, sieht man sich die nackten Zahlen an, einen robusten Aufschwung - natürlich von einem niedrigen Niveau aus gerechnet.

In den Jahren 2015 bis 2017 wuchs Spaniens Wirtschaft mit mehr als drei Prozent. Doch mit 2,6 Prozent 2018 und voraussichtlich 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächt sich die Konjunktur ab. Mit 14,5 Prozent ist die Arbeitslosigkeit nach Griechenland die zweithöchste in Europa und bleibt damit die Hauptsorge der Spanier. Ein duales Arbeitsvertrags-System - jene mit Langfrist-Verträgen und jene mit kurzfristigen Verträgen ohne Zusatzleistungen - spielt derzeit die Bevölkerung gegeneinander aus.

Die Arbeitslosigkeit in Spanien hat sich seit 2013 zwar fast halbiert. Ein Großteil der Stellen wurde dabei unter der Ägide von Rajoy geschaffen - dabei handelt es sich aber oft um solche kurzfristigen Stellen.

Die linken Parteien PSOE und Podemos haben angekündigt, solche Arbeitsmarktreformen zurückzunehmen. Überdies dürften die Sozialleistungen ausgeweitet werden, wohingegen die Abgabenbelastung für Unternehmen und höhere Einkommen wohl zunehmen wird.

Der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht sich Vorwürfen der konservativen Opposition ausgesetzt, Spanien erneut zum "Europameister" bei der Arbeitslosigkeit zu machen.