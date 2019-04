Autor Manuel Meyer

Madrid. Weder Madrid noch Barcelona oder Valencia. Einen seiner ersten Wahlkampfauftritte veranstaltete Pablo Casado in Meneses de Campos, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Palencia. Nur 122 Menschen leben hier in Meneses, in der weiten Einöde der Region Kastilien-León im Nordwesten Spaniens. Es ist das Dorf des Großvaters von Casado.

Fernsehkameras filmen Spaniens konservativen Oppositionsführer (PP), wie er auf dem Bauernhof seines Cousins Alberto kleine Lämmer streichelt und Kälber füttert. Wenige Tage später präsentiert der PP-Chef in der Provinzstadt Ávila seine Rezepte gegen die Landflucht. Er schlägt großzügige Steuersenkungen für Beschäftigte und Selbständige im "leeren Spanien" vor. So nennt man dort die großen, menschenleeren Regionen. Casado verspricht, die Telekom-Unternehmen gesetzlich zu zwingen, bessere Internetverbindungen auf dem Land anzubieten, sollte er Regierungschef werden.

Auch die anderen Kandidaten bei der spanischen Parlamentswahl am Sonntag konnte man zuletzt immer wieder in Kuhställen, auf Feldern und auf Bauernmärkten bewundern.

Dass die Politiker in der Wahlkampagne derzeit sehr gerne in Gummistiefeln Ställe ausmisten, mit Traktoren fahren und nicht müde werden, zu betonen wie sehr ihnen die Probleme der Landbevölkerung am Herzen liegen, hat natürlich einen Grund: Die Stimmen der Landbevölkerung werden in Spanien bei den Urnengängen überproportional gewichtet.

In den rund 7400 Dörfern leben 9,5 Millionen Menschen und damit nur 20 Prozent der Bevölkerung. Dennoch entscheiden sie mit ihren Stimmen über rund 100 der 350 Mandate im spanischen Parlament. So sieht es das Wahlsystem vor.

Miesmuschelernte in Galicien, Hasenjagd in Andalusien

Politikexperte Kiko Llaneras gibt ein Beispiel: "Bei der Wahl 2016 brauche eine Partei in der Hauptstadt Madrid rund 96.000 Stimmen, um einen Sitz im Parlament zu erhalten. In der Provinz Soria, deren 89.000 Einwohner locker in das Fußballstadion des FC Barcelona passen, konnten die Parteien bereits mit nur 25.000 Stimmen ein Mandat bekommen."

In Katalonien, wo die separatistischen Linksrepublikaner ERC besonders auf dem Land erfolgreich sind, brauchten sie nur 70.000 Stimmen für jeden ihrer insgesamt neun Parlamentssitze. Die ebenfalls aus Katalonien stammende Ciudadanos-Partei, deren Wähler vor allem in den Städten leben, benötigten hingegen fast 100.000 Stimmen für jeden ihrer 32 Mandatsplätze.

So gehen linke wie rechte Politiker derzeit vor allem in den strukturschwachen Regionen Spaniens auf Stimmenfang. Sie müssen um jede Stimme kämpfen, denn alle Umfragen sagen ein Patt zwischen dem linken und dem rechten Block voraus.