Dass auch die Möglichkeiten des Präsidenten begrenzt sind, wird Selenskyj noch erfahren. - © afp/Genya Savilov

"Wiener Zeitung": Der Schauspieler und Comedian Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Präsidentenwahlen gewonnen. Ein Komiker, der in einer Fernsehserie die Rolle des Präsidenten gespielt hat, wurde ukrainischer Staatschef. Wie kann das erklärt werden? War das Bild des korruptionsbekämpfenden Präsidenten Holoborodko, der von Selenskyj gespielt wurde, so stark, dass die Ukrainer dem TV-Image eher glauben wollten als der Wirklichkeit? Ist das Bild im Kopf stärker als die Realität?

Tornike Metreveli: Selenskyjs Bekanntheit und Beliebtheit hat - verbunden mit der Rolle als TV-Präsident - tatsächlich eine große Rolle gespielt. Der Hauptgrund, warum er bei dieser Wahl erfolgreich war, ist aber ein anderer: nämlich sein Anti-Establishment-Kurs. Die Ukrainer sind ihrer korrupten Elite, ihres korrupten Systems müde. Selenskyj versuchte, die unterschiedlichen Gruppen an Frustrierten anzusprechen. Er hat sich dabei nicht lange mit Sachthemen wie internationaler Politik aufgehalten. Er hat einfach ein sehr populäres Thema hergenommen, den Kampf gegen die Korruption. Und dann hat er die unterschiedlichen Gruppen an Enttäuschten bedient. Er hat bei ihnen den Eindruck erweckt, dass er einer der ihren ist. Das war letztlich entscheidend. Seine Bekanntheit hat ihm natürlich geholfen. Er musste nicht mühsam um Aufmerksamkeit kämpfen.

Tornike Metreveli ist ein georgischer Politologe, der an der Universität St. Gallen über Politik, Nationalismus und Religion in Osteuropa forscht. Sein besonderes Interesse gilt den postsowjetischen Staaten. In einem neuen Buchprojekt beschäftigt sich Metreveli mit den Konfessionen in der Ukraine. - © Metreveli

Kann man Selenskyj mit europäischen Protestphänomenen vergleichen - etwa mit Beppe Grillo, dem Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien?

Es gibt etwas, das Selenskyj von anderen unterscheidet, etwas, das ihn einzigartig macht. Das ist dieses Virtual-Reality-Element. Sein Sieg hat ziemlich deutlich gezeigt, dass eine neue Form von Populismus in der Lage ist, Nationalismus zu besiegen - Poroschenkos Botschaften waren ja an eine nationale Wählergruppe ausgerichtet. Selenskyjs Team hingegen ging ganz anders vor: Man hat die online stattfindenden Diskussionen der unterschiedlichen Gruppen von Frustrierten genau beobachtet. Und dann hat man deren Themen aufgegriffen. Das alles passierte vor dem Hintergrund von Selenskyjs Rolle als TV-Präsident Holoborodko. Was der echte Selenskyj will, wissen wir noch nicht wirklich. Sein Team hat er erst zwei Tage vor dem Wahltermin präsentiert. Selenskyj, der sympathisch rüberkommt, ist für die meisten seiner Wähler wohl so eine Art virtueller Freund. Niemand weiß, was er wirklich will, aber alle glauben, er vertritt ihre Interessen. Und dann ist da noch etwas: Der fundamentale Erfolg von Selenskyjs Strategie, die ja ganz auf die neuen Medien aufgebaut war, lässt wohl auch in allen postsowjetischen Staaten die Alarmglocken läuten.