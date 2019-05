Autor WZ Online

Lissabon. Portugals sozialistische Minderheitsregierung von Ministerpräsident Antonio Costa steht angesichts eines Streits mit einem sie stützenden linken Bündnis über die Lehrergehälter vor einer schweren Krise. Diese sind über Jahre hinweg wegen der Schuldenkrise des Landes nicht erhöht worden.

Costa hat nun mit seinem Rücktritt gedroht, wenn die Lehrergehälter nachträglich angehoben werden. Sollte das Parlament die Maßnahme vollständig befürworten, werde die Regierung abtreten, sagte Costa am Freitag in einer Fernsehansprache. Er befürchtet, dass auch andere Staatsbedienstete ähnliche Forderungen erheben könnten und so seine Bemühungen um einen ausgeglichenen Haushalt scheitern. Bei einer Abstimmung zu dem Thema in einer Parlamentskommission unterstützten die nominellen Partner nicht Costa, sondern die konservative Opposition. Nach einer Krisensitzung des Kabinetts traf Costa am Nachmittag mit Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa zusammen, wie portugiesische Medien berichteten.

Die Abstimmung im Parlament ist für den 15. Mai angesetzt - etwa fünf Monate vor der regulär vorgesehenen Parlamentswahl in Portugal und keine zwei Wochen vor der Europawahl. (apa, reuters)