Autor WZ Online

Berlin. Die für Wohnungsbau zuständige Staatssekretärin im Innenministerium, Anne Katrin Bohle, empfiehlt den Rückkauf ehemals kommunaler Immobilien. "Ein teilweiser Rückkauf könnte durchaus für etwas Entspannung im Bestand sorgen", sagte die parteilose Spitzenbeamtin der "Welt" (Montagausgabe).

Es gehe auch um gesellschaftliche Fragen: "Wie gehen wir miteinander um, wollen wir eine durchmischte Stadt oder konstruierte Kieze, die sich nur noch Wohlhabende leisten können?" Sie kritisiert den Verkauf von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. "Im Nachhinein hat es sich als Fehler herausgestellt, dass so viele Wohnungen privatisiert wurden."

In vielen Ballungsgebieten ist die Lage am Wohnungsmarkt für Mieter angespannt. In mehreren Städten ist es deshalb in der Vergangenheit zu Kundgebungen gegen Wohnungsnot gekommen. In die Debatte hatte sich auch Juso-Chef Kevin Kühnert mit der Forderung nach einer Begrenzung des Privateigentums an Immobilien eingeschaltet.

Die "Bild"-Zeitung vom Montag meldete, nur wenige Deutsche nutzten das neue Baukindergeld, um einen Neubau zu finanzieren. Dies habe die staatliche Förderbank KfW auf Anfrage mitgeteilt. Bisher seien Anträge über eine Fördersumme von zwei Milliarden Euro eingegangen – nur 400 Millionen Euro davon seien für Neubauten beantragt worden.(reuters)