Mit 47 Jahren ist Karl Theodor zu Guttenberg, der einstige Star der deutschen Innenpolitik, einerseits ein Veteran der politischen Arena - sein Image als Berufsjugendlicher pflegt der Franke mit österreichischen Wurzeln jedoch umso mehr. An seinen Handgelenken baumeln modische Armbänder, die Bühne betritt er zu den Klängen von AC/DC, den Tag beginnt er mit einem Wasserski-Ritt über den 11 Grad kühlen Millstätter See. Zumindest das Wetter ist Karl Theodor zu Guttenberg und den Gästen der Millstätter Wirtschaftsgesprächen gewogen, welche in diesem Jahr in die dritte Runde gehen und im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal gewachsen sind. Unter der Regie der Wiener Agentur GPK beschäftigte sich die diesjährige Ausgabe mit den nicht-ökonomischen Grundlagen der Wirtschaft, geladen waren dazu Sprecher aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Auf dem Podium saßen neben dem selbst ernannten Investment-Punk Gerald Hörhan unter anderem Infineon-Chefin Sabine Herlitschka, Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier, Museums-Chefin Sabine Haag sowie der frühere AK-Präsident Rudolf Kaske mit Ex-Nationalbank Präsident Claus Raidl.

Das größte Interesse galt offensichtlich dem Gast aus Deutschland, wie man dem Publikumszuspruch entnehmen konnte. Im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" ging er auf die Kernthemen seiner Rede noch einmal ein.

Wiener Zeitung: Sie leben als Vorsitzender einer Investmentfirma vorwiegend in den USA. Wie erleben Sie den Riss, der sich seit der Wahl von Donald Trump durch das Land zieht?

Karl Theodor zu Guttenberg: Ich erlebe beides - Entsetzen und Begeisterung gegenüber diesem Präsidenten, was sich in vielen Handlungsweisen der Politik äußert. Am emotionalsten wird momentan vermutlich die Einwanderungspolitik debattiert. Ich denke, die Hälfte der Bevölkerung ist sehr abgestoßen von dieser Herangehensweise, die sich am Rande der Menschenverachtung bewegt, Familien auseinanderreißt und Mauern eine Renaissance beschert. Mit ebensolcher Emphase treibt die Gegenseite ihre Argumentation voran, was zeigt, wie zerrissen die Stimmungslage bei diesem hochemotionalen Thema ist. Das setzt sich in der Frage Gesundheitspolitik fort. Unter Obama verfolgte man den Ansatz, sich den europäischen Standards anzunähern, was durch die neue Administration regelrecht pulverisiert worden ist. Man hat das Land im Grunde in die gesundheitspolitische Steinzeit zurückgeworfen - was trotz allem von vielen goutiert wird, weil sie sich nicht bevormunden lassen wollen.