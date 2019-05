Autor Manuel Meyer

Wiener Zeitung: Wie ist es zu Ihrer Kandidatur für Vox gekommen?

Hermann Tertsch: Spanien ist in Gefahr. Die Nation bricht auseinander. Es gab in Katalonien zwei Staatsstreichversuche und die hiesigen Parteien haben das größtenteils toleriert. Bei den vergangenen Parlamentswahlen haben wir aus dem Stand 24 Mandate erhalten, weil viele Menschen sehen, dass Vox die einzige Partei ist, welche die Einheit Spaniens glaubwürdig verteidigt. So sehe ich das auch.

Kataloniens Regionalregierung wurde nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 doch abgesetzt und Neuwahlen ausgerufen?

Das reichte aber nicht. Die katalanische Autonomie muss außer Kraft gesetzt werden, bis wieder eine demokratische Normalität hergestellt ist. Es kann nicht sein, dass verfassungstreue Parteien sich nicht mehr trauen, in einigen Teilen Kataloniens zu kandidieren. Oder man zusammengeschlagen wird, wenn man mit der spanischen Flagge auf die Straße geht. In Katalonien, aber auch in Valencia und auf den Balearen, wo die Separatisten mit imperialistischer Version neuen Lebensraum suchen, wird an den Schulen Hass gegen Spanien gepredigt. Damit muss Schluss sein. Zumal die Mehrheit der Katalanen gar nicht für die Unabhängigkeit ist.

Sind Sie vom Verhalten Europas im Katalonien-Konflikt enttäuscht?

Sehr. Es war skandalös, dass Deutschland den Putschisten Carles Puigdemont nicht an uns ausgeliefert hat. Dieser Verbrecher wollte unser Land zerstören, brachte uns an den Rand eines Bürgerkriegs. Deutschland ließ ihn einfach frei, Belgien auch. Und nun darf er sogar fürs Europaparlament kandidieren. Deutschland und die EU haben uns regelrecht verraten. Spanien ist ein europäischer Rechtsstaat. Wenn wir Verbrecher aus Österreich haben, liefern wir die auch nach Wien aus.

Ist Ihre Partei deshalb so europaskeptisch?

Vox ist nicht europaskeptisch. Wir sind eine pro-europäische Partei. Wir wollen Europa, wir wollen die Europäische Union, wir wollen einen Binnenmarkt und den Schengen-Raum. Aber einige Sachen müssen sich ändern. Die Nationalstaaten müssen wieder das demokratische Fundament Europas werden. Die Macht der EU-Kommission über die Staaten und das Europaparlament ist zu groß. Die Länder brauchen wieder mehr Souveränität. Wir würden heuer nicht über den Brexit sprechen, hätte Frau Merkel mit Blick auf die Flüchtlingsströme nicht Mutter Teresa gespielt.