Den Haag/Brüssel. Nach der Europawahl in den Niederlanden liegen ersten Prognosen zufolge überraschend die Sozialdemokraten vorne. Wie der Fernsehsender NOS am Donnerstagabend unter Berufung auf Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos berichtete, gehen voraussichtlich fünf der 26 niederländischen Sitze im Europaparlament an die PDvA des sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans. Dieser ist auch europaweit Listenerster.

Laut NOS liegen die Sozialdemokraten bei 18,4 Prozent der Stimmen. Gleichauf folgen demnach mit jeweils vier Sitzen die beiden Regierungsparteien, die VVD des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte sowie die christlich-konservative CDA.

Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene, und sein FvD kommen nach der Prognose auf drei Sitze. Zuvor wurde ihm mehr Zustimmung prognostiziert. Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekannt gegeben. Das gilt auch für Großbritannien, wo ebenfalls am Donnerstag gewählt wurde.

Iren und Tschechen wählen, Aktivistin Thunberg wirbt

Mit Abstimmungen in Irland und Tschechien geht die Europawahl am heutigen Freitag weiter. In Irland öffnen die Wahllokale um 8 Uhr und schließen um 23 Uhr. In Tschechien beginnt das Votum um 14 Uhr und dauert bis Samstag. An diesem Tag sind auch die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei aufgefordert, zu den Urnen zu gehen.

In der Zwischenzeit ruft die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg junge Wähler zur Stimmabgabe bei der Europawahl auf. Am Donnerstag veröffentlichte das Netzwerk "Fridays for Future" eine Videobotschaft der 16-jährigen Schwedin, indem diese einen Bogen von der Klimakrise zur Wahl schlägt.

Wer auf die Klima- und Umweltkrise aufmerksam machen wolle und sich um die künftigen Lebensbedingungen für alle Arten sorge, für den sei die Stimmabgabe eines der wirksamsten Dinge, die getan werden können, sagt Thunberg in der auf Instagram veröffentlichten Aufnahme.

"Das hier ist deine Chance, als junger europäischer Staatsbürger dabei Mitsprache zu haben, welche Angelegenheiten in den nächsten fünf Jahren Priorität in der EU haben werden. Das hier ist deine Chance, deine Zukunft zu wählen."