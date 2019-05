Autor WZ Online

London. Mit Spannung wird ein Statement von Theresa May erwartet. Die britische Premierministerin dürfte einem Medienbericht zufolge in Kürze bekanntgeben, wann sie ihr Amt abgibt. Es werde damit gerechnet, dass May noch diesen Freitag ein Datum für ihren Rücktritt nennen werde, berichtete die BBC unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quelle.

May berät heute mit dem Vorsitzenden des 1922-Ausschusses ihrer Konservativen Partei, Graham Brady, über ihren geplanten Rücktritt. Das 1922-Komitee ist für die Organisation der Wahl des Parteichefs und auch seine Abwahl zuständig.

May sah sich angesichts wachsenden Widerstands gegen ihre Brexit-Strategie zuletzt immer lauteren Rufen nach ihrem Rücktritt ausgesetzt. Am Donnerstag hatten sich Anzeichen verdichtet, dass May in Kürze einen Zeitplan für die Wahl eines Nachfolgers aus den Reihen ihrer Konservativen Partei vorlegen dürfte. (apa, dpa, reuters)