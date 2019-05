Autor WZ Online

London. Lange hat sie sich dagegen gewehrt, doch nun ist der Druck zu groß geworden: Theresa May wird als Großbritanniens Premierministerin zurücktreten.

In einem für sie ungewöhnlich emotionalen Pressestatement, das sie unter Tränen beendete, verkündete May, dass sie am 7. Juni zunächst als Parteichefin der Konservativen zurücktritt. Als Premierministerin will sie noch so lange amtieren, bis ihre Nachfolge geregelt ist.

Es sei im besten Interesse des Landes, wenn ein anderer Premierminister Großbritannien aus der EU führe, sagte May. Das Unterhaus hatte den von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der Europäischen Union drei Mal abgelehnt. Sie werde "für immer bedauern", dass sie "nicht in der Lage gewesen" sei, den Brexit zu vollziehen, sagte die Politikerin. Trotzdem sei sie unendlich dankbar dafür, "dass ich dem Land, das ich liebe, dienen durfte", sagte May zum Abschluss ihres Statements und konnte daraufhin ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Wie, wann oder ob Großbritannien aus der EU ausscheidet, bleibt damit weiter ungewiss. Derzeit ist die Frist für den Abschied der 31. Oktober.

Ex-Außenminister Johnson mit guten Chancen

Der parteiinterne Prozess um ihre Nachfolge soll May zufolge in der Woche ab dem 10. Juni beginnen. Das Rennen um den Parteivorsitz dürfte einige Wochen dauern. May bleibt in dieser Phase kommissarisch als Regierungschefin im Amt.

Als aussichtsreichster Anwärter auf Mays Nachfolge gilt Ex-Außenminister Boris Johnson, der für viele Briten das Gesicht der Brexit-Befürworter ist. Daneben werden aber auch ein gutes Dutzend andere Parteimitglieder als potenzielle Kandidaten gesehen, etwa der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab.

May war es nicht gelungen, eine Mehrheit für ihren Brexit-Plan für sich zu gewinnen. Auch sonst zeigten die britischen Parlamentarier keinerlei Einigkeit, welche Form des Brexits sie haben wollen. So stehen sich teilweise auch innerhalb der Parteien die verschiedenen Lager unversöhnlich gegenüber. Auch auf dieses Dilemma ging May bei ihrer Rede ein. Einen Konsens beim Brexit könne es nur geben, wenn alle Seiten zum Kompromiss bereit seien. "Kompromiss ist kein schmutziges Wort, das Leben hängt davon ab", betonte sie.

May hatte am Dienstag noch einmal versucht, ihre Kritiker umzustimmen. Sie stellte einen Gesetzentwurf vor, der unter anderem engere Handelsbeziehungen zur EU nach dem Abschied aus der Staatengemeinschaft vorsieht sowie die Möglichkeit eines weiteren Referendums, diesmal über den Brexit-Vertrag und nicht wie im Juni 2016 über den Austritt an sich. Damit wollte sie insbesondere die oppositionelle Labour-Partei für sich gewinnen, auf deren Stimmen sie im Parlament angesichts vieler Abweichler in den eigenen Reihen angewiesen war. Doch sowohl Labour als auch viele Konservative senkten den Daumen. (apa, dpa, reuters)