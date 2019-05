Einigkeit herrscht zwischen den EU-Staaten höchstens beim Befund, dass das Asylsystem in der Union dringenden Reformbedarf hat. Auf einen Durchbruch bei den jahrelangen Verhandlungen warten die Europäer aber noch immer. Auch der Ausblick stimmt pessimistisch: "Dieses Gesamtwerk wird in absehbarer Zeit nicht kommen", so Deutschlands Innenminister Horst Seehofer.

Hauptproblem ist die sogenannte Dublin-Verordnung. Diese besagt, dass jener EU-Staat für die Bearbeitung eines Asylantrags zuständig ist, in dem der Antragsteller zuerst Unionsboden betreten hat.

Diese Regelung benachteiligt die Staaten an den Außengrenzen, insbesondere die Mittelmeeranrainer Italien und Griechenland. Die Hilfeappelle beider Staaten an die Unionsländer verhallten über Jahre ungehört, auch nach Katastrophen wie dem Bootsunglück vor Lampedusa 2013, als 366 Personen ums Leben kamen. Ebenso die Signale, dass sich immer mehr Syrer, die vor dem Bürgerkrieg in die Türkei geflohen waren, Richtung Griechenland aufmachten. Die Konsequenzen entluden sich im Sommer 2015.

Die Verteilung von Asylwerbern nach einem Quotenschlüssel ist das Reizthema zwischen den EU-Ländern. Polen und Ungarn weigern sich grundsätzlich. Nur 63 beziehungsweise 65 Personen je einer Million Einwohner stellten dort 2018 einen Asylantrag. Dennoch ruft Premier Viktor Orban zur Verteidigung der - historisch multiethnischen - nationalen Identität und des christlichen Erbes Ungarns auf.

Die kürzlich gescheiterte türkis-blaue Bundesregierung setzte im Einklang mit der Bevölkerungsmehrheit auf eine strikte Migrationspolitik. Anstatt Quoten schlug Bundeskanzler Sebastian Kurz vor, jeder EU-Staat solle "einen Beitrag leisten, dort wo er das kann". Konkrete Vorschläge lieferte er aber nicht, es blieb beim Stillstand.

Minimalkonsens zwischen den EU-Ländern ist ein besserer Schutz der Außengrenzen. In der Praxis wurde aber die Mission "Sophia" im Mittelmeer, die vor Libyen gegen Schlepperbanden operiert und dank der 45.000 Menschen aus Seenot gerettet sowie rund 150 Schlepper festgenommen wurden, aufgrund eines Streits mit Italien gestoppt. Und die Staaten, die gerne mit dem Finger auf Brüssel zeigen, verwässerten den Ausbau der EU-Grenzschutztruppe Frontex. Nicht wie von der EU-Kommission vorgeschlagen 2020 stehen 10.000 Einsatzkräfte bereit, sondern erst sieben Jahre später.