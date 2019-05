Mit dem Maastricht-Vertrag, der 1993 in Kraft trat, wurde die EU nicht nur auf neue Beine gestellt. Es wurde auch ein Fahrplan zur Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung festgelegt.

Der Euro wurde schließlich ab 2002 Zahlungsmittel in jenen Ländern, die sich dafür interessiert und qualifiziert hatten. Qualifiziert hieß, dass etwa Schuldenstand und Defizit nicht über gewisse Schwellenwerte hinausgehen dürfen. Auf dem Papier. Ebenfalls am Papier wurde schon 1996 ein Stabilitätspakt festgehalten.

So weit die guten Vorsätze. Dass sich Griechenland allen Grundsätzen der kreativen Buchführung bedient hat, ist inzwischen bekannt. Was darauf folgte, ist jüngere Geschichte: Griechenland konnte in der Finanzkrise seine Schulden nicht mehr bedienen und schlüpfte unter einen neu geschaffenen Rettungsschirm, ein paar kleinere Länder folgten.

Nur der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, Italien, gelang das Kunststück, lange mit dem Abgrund zu flirten und doch nicht aufgefangen werden zu müssen. Die Expertenregierung von Mario Monti (2011 bis 2013) setzte Sparpakete um, wurde von Brüssel geliebt und in Italien gehasst. Die darauffolgenden Regierungen der Sozialdemokraten haben innerhalb des Maastricht-Rahmens gewirtschaftet.

Jetzt sind in Italien die Populisten in der Regierung, die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung, die klar schon im Wahlkampf gesagt haben, sie würden gerne mehr Schulden aufnehmen. Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte erst vor kurzem bekräftigt, die Defizit-Regeln der EU zu ignorieren und die Verschuldung auf bis zu 140 von derzeit etwa 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in die Höhe zu treiben, um die Konjunktur anzukurbeln. Italiens Wirtschaft soll 2019 nämlich nur um magere 0,1 Prozent wachsen - der geringste Zuwachs von allen EU-Staaten.

Das italienische Budget wird Anfang Juni offiziell von Brüssel geprüft.

Hält ein Land die Maastricht-Kriterien nicht ein, sind theoretisch hohe Strafen möglich. In der Praxis wurden diese bisher noch nie verhängt. Die EU-Kommission setzt auf politischen Druck.