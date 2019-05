Autor Ronald Schönhuber

In den letzten Tagen vor der Wahl hatte man sich trotz der schlechten Umfrageergebnisse in der Partei noch demonstrativ zusammengerissen. So war der bayerische Bundestagsabgeordnete und eingefleischte Sigmar-Gabriel-Fan Florian Post einer der ganz wenigen gewesen, die offen von einer Ablöse von SPD-Chefin Andrea Nahles gesprochen hatten. Denn vor dem Wahlsonntag sollte so gut wie möglich Einigkeit und Fokussierung aufs Wesentliche demonstriert werden. Und kaum jemand wollte sich in diesem Zusammenhang vorwerfen lassen, an der Misere der deutschen Sozialdemokraten noch auf den letzten Metern mitgewirkt zu haben.

Doch mit der selbst verordneten Ruhe ist es seit Sonntagabend vorbei. Denn die SPD hat am Wahltag gleich eine doppelte Ohrfeige kassiert. So haben die Sozialdemokraten bei der EU-Wahl 11,5 Prozent verloren, womit die Partei nur auf Platz drei hinter den Unionsparteien CDU/CSU (28 Prozent, minus 7 Prozentpunkte) und den den sehr starken Grünen (22 Prozent, plus 11 Prozentpunkte) kommt. Bei der gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl in Bremen, wo die Partei seit Jahrzehnten in der Regierung sitzt und einmal über eine absolute Mehrheit verfügt hat, reichte es erstmals seit 1946 nicht mehr für Platz eins. Mit 26,5 Prozent überholte die CDU, die beim letzten Mal noch mehr als zehn Prozentpunkte zurückgelegen war, die SPD knapp.

Schulz in den Startlöchern

Nahles nannte das Wahlergebnis "extrem enttäuschend". Die Partei habe sich aus dem Umfragetief herausarbeiten wollen. Doch man habe das Ruder nicht herumreißen können. Gleichzeitig versuchte die 48-Jährige ihren Parteifreunden im Willy-Brandt-Haus am Sonntagabend Mut zu machen: "Ich sage ‚Kopf hoch‘ in Richtung SPD."

Ein "Weiter so" ist für die SPD trotz solch aufmunternder Worte aber kaum vorstellbar. Die "Bild am Sonntag" berichtete bereits, dass der frühere SPD-Chef Martin Schulz Nahles an der Spitze der Bundestagsfraktion ablösen will. Dies habe der ehemalige deutsche Kanzlerkandidat Vertrauten aus der Fraktion fest zugesagt. Laut dem "Spiegel" will Schulz aber nicht gegen Nahles bei der Neuwahl des Vorsitzes im September antreten, sondern setzt auf ihren Rückzug.

Ein Rücktritt von Nahles als Partei-Chefin scheint nach dem desaströsen Abschneiden am Sonntag ebenfalls nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Nahles‘ Vorteil könnte aber womöglich sein, dass sich kein potenzieller Nachfolger aufdrängt, der noch dazu über ein schlüssiges Konzept verfügt, mit dem sich die Partei aus ihrem Dauertief holen lässt. Würde Nahles weitermachen, hätte sie aber ohnehin nur Schonfrist bis zu den Ost-Landtagswahlen im Herbst.

Ungewiss ist, was all das für die Zukunft der Großen Koalition bedeutet. Für einen Ausstieg müssten die Sozialdemokraten, die am Sonntag ebenso wie die Union stark an die sich verdoppelnden Grünen verloren haben, überzeugt sein, dass ihnen solch ein Manöver zahlreiche Wähler zutreibt. Und die Union zeigt derzeit wenig Interesse, das Bündnis zu beenden. Zumindest in dieser Frage bleibt es also wohl auch nach dem Wahlsonntag beim "Weiter so". •