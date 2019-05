Autor Walter Hämmerle

Drei Botschaften, so viel lässt sich auch vor dem endgültigen Gesamtergebnis dieser EU-Wahl, gegen von diesem Votum aus.

Erstens, die Bürger haben das Europäische Parlament mit einem Energieschub versorgt. Seit der ersten EU-Wahl 1979 befand sich die Beteiligung der Bürger konstant im Sinkflug – bis zum bitteren Tiefpunkt von 42 Prozent im Jahr 2014. Dieser Trend wurde nun deutlich umgedreht in Richtung 50-Prozent-Plus. Das ist ein starkes demokratiepolitisches Signal mit Folgen für die künftige Rolle des EU-Parlaments in Brüssel.

Zweitens, das Thema Handeln gegen den Klimawandel ist auf der politischen Agenda. Und wird so schnell nicht mehr verschwinden. Profiziert haben davon vor allem die Grünen, überwältigend etwa in Deutschland, wo die Ökopartei Platz zwei erobern konnte, aber auch in Österreich. Dieses Signal der Wähler wird mit Sicherheit auch auf nationaler Ebene nachhallen. Es wäre angesichts der Verzögerungen bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der damit verbundenen drohenden Strafzahlungen in Milliardenhöhe hoch an der Zeit.

Nationale Stimmungen

Drittens, die EU-Wahl ist auch dieses Mal von nationalen Stimmungen überlagert und geprägt worden. Und entsprechend werden die Ergebnisse Konsequenzen für die jeweilige nationale Politik haben. Besonders deutlich war dies in Österreich der Fall, wo praktisch alle Parteien das Votum zu einer politischen Testwahl für die im Herbst anstehenden Neuwahl des Nationalrats ausgerufen haben. Hier wird das nächste Kapitel am Montag geschrieben werden, wo sich Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Kurz einem Misstrauensantrag stellen muss.

In Deutschland haben die Wähler die Große Koalition abgestraft. Gemeinsam verlieren Union und SPD fast 20 Prozentpunkte, wobei die SPD einen Absturz auf knapp über 15 Prozent erlebte. Dass SPD-Parteichefin Andrea Nahles diese Niederlage überlebt, ist höchst unwahrscheinlich, allerdings fehlen glaubwürdige Alternativen, die eine bessere Zukunft verheißen könnten. Insgesamt droht die Ära von Angela Merkel zu einer Existenzfrage für die beiden etablierten Großparteien links wie rechts der Mitte zu werden. Berlin geht nachhaltig geschwächt in die Verhandlungen über die Neuausrichtung der europäischen Institutionen für die nächste Legislaturperiode.