Autor Ferry Batzoglou

Athen. Der Schock saß tief nach dem Debakel. Verschwunden war plötzlich das breite Grinsen, bisher das Markenzeichen des Syriza-Chefs. Erst um fünf Minuten vor Mitternacht trat ein sichtlich genervter Alexis Tsipras am Sonntag in der Athener Parteizentrale vor die Presse. Schlag Mitternacht war der hastige Auftritt des griechischen Premierministers schon wieder vorbei. Es fwirkte wie sein politischer Abtritt. Pünktlich zu Anbruch des neuen Tages.

"Dieses Wahlergebnis wird nicht unseren Ansprüchen gerecht. Ich kann es nicht ignorieren. Sofort nach den Stichwahlen bei den Regional- und Kommunalwahlen (am nächsten Sonntag) werde ich den Staatspräsidenten ersuchen, unmittelbar Neuwahlen auszurufen", sagte Tsipras, der nicht einmal der strahlende Siegerin des Wahltags, der Nea Dimokratia (ND), gratulierte.

Mit Europawahlen, Regionalwahlen und Kommunalwahlen hatten am Sonntang in Griechenland gleich drei Urnengänge stattgefunden. Erwartungsgemäß avancierten sie allesamt zu einem Waterloo für Tsipras‘ Regierungspartei Syriza. Die oppositionelle konservativ-liberale ND errang auf allen Ebenen einen Erdrutschsieg. Besonders der Ausgang der Europawahlen wiegt schwer. Die ND triumphierte mit gut 33 Prozent der Stimmen und lag dabei satte 9,5 Prozentpunkte vor Syriza. Bei den vergangenen Europawahlen im Jahr 2014 war Syriza noch knapp vier Prozentpunkte vor der damals am Peloponnes regierenden ND gelegen. Aber auch in den größten Städten Athen, Thessaloniki und Piräus sowie bei den Wahlen in zwölf der landesweit 13 Regionen hatte Syriza diesmal gegen die ND keine Chance.

ND-Chef Kyriakos Mitsotakis hatte unmittelbar nach dem Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen den "sofortigen Rücktritt von Tsipras" und "die Ausrufung von vorgezogenen Parlamentswahlen" gefordert. Sie hätten turnusgemäß im Oktober abgehalten werden müssen. Nun werden sie bereits Ende Juni, spätestens Anfang Juli stattfinden.

Sparkurs abgestraft

Der desaströse Wahlausgang ist für Tsipras eine herbe Niederlage. Er hatte insbesondere die Europawahlen demonstrativ zu einem "Referendum" über seine Regierungspolitik in Athen erklärt - den für ihn zuvor schlechten Umfragen zum Trotz. Um das Steuer dennoch noch herumzureißen hatte Tsipras in den vergangenen Wochen noch zahlreiche Last-Minute-Wahlgeschenke an die Griechen verteilt. So wurde der zuvor von seiner eigenen Regierung angehobene Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel, Energie und Gastronomie wieder von 24 auf 13 Prozent gesenkt. Ebenso gab es wenige Tage vor dem Wahltermin eine zusätzliche Pensionszahlung in Höhe von durchschnittlich 350 Euro.