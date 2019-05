Wien. Europas Bürger haben gewählt und dabei höchst unterschiedliche Ansagen gemacht: In manchen Ländern, etwa in Spanien und Österreich, wurden Regierungsparteien eindrucksvoll bestätigt. In anderen, etwa in Frankreich und Gro0britannien, fuhren rechtsradikal-europakritische Parteien Wahlerfolge ein.

Welche Lehren kann die Politik daraus ziehen? Darüber diskutieren Nina Horaczek, Eva Linsinger, Hans-Peter Siebenhaar und WZ-Chefredakteur Walter Hämmerle heute Abend im Haus der Europäischen Union. Es moderiert Benedikt Weingartner.