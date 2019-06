Autor WZOnline

Moskau. Von einer "historischen Mission" spricht Sberbank-Chef German Gref in Moskau. Deutsche und Russen müssten sich in Handels- und anderen Fragen wieder stärker aufeinander zubewegen. "Wir arbeiten zu wenig zusammen", sagt der Chef des größten russischen Finanzinstituts, als er Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) trifft.

Die Ministerin ist erstmals in Russland, seit der Westen gegen das Land Sanktionen verhängt hat. Aber sie ist nicht die einzige, die Russland diese Woche bereist. Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg werden am Donnerstag und Freitag weitere deutsche Entscheider erwartet. Werben für Investitionen ist die Devise. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dort nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Memorandum über eine Effizienzpartnerschaft unterzeichnen. Dabei geht es darum, dass deutsche Unternehmen dabei helfen, die oft noch rückständige russische Wirtschaft effizienter zu machen – mit neuen Maschinen etwa.

Auch Schwesig in Russland

Dass zwei Minister aus Deutschland und Russland – Altmaier und sein Kollege Maxim Oreschkin - das erste Mal seit Jahren wieder ein gemeinsames Papier unterzeichnen, gilt schon als kleine Sensation. Die Wirtschaft klagt seit langem über die politischen Spannungen. Noch immer drücken die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts die Stimmung. Die Russen wissen es da zu schätzen, dass Altmaier seit Amtsantritt im vorigen Jahr nun schon zum vierten Mal nach Russland kommt. So etwas gab es noch nicht.

Neben Altmaier und der Südwest-Ministerin Hoffmeister-Kraut, die eine 40-köpfige Delegation anführt, hat sich diese Woche auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in St. Petersburg angekündigt.

Wirtschaftsberater Klaus Mangold, der auch Honorarkonsul Russlands in Baden-Württemberg ist, sieht einen deutlichen Anstieg der Kontakte zwischen beiden Ländern. Russland sei ein "exzellenter Partner, mit dem wir auch ein Gegengewicht bilden können zu dem, was passiert in unseren transatlantischen Beziehungen, in den Beziehungen auch zu China", sagt er.

Auch Sberbank-Chef Gref, der selbst deutsche Wurzeln hat, mahnt bei seinem Besuch in der deutschen Botschaft in Moskau, dass Deutsche und Russen ihr Schicksal unabhängig von den USA bestimmen sollten. Gref zeichnet in Russland verantwortlich für eine beispiellose Digitalisierungsinitiative und Förderung künstlicher Intelligenz.

Hoffmeister-Kraut machte sich ein Bild davon, wie weit die auch wegen ihrer Hackerkünste berüchtigten Russen inzwischen sind. Sie besuchte die von der Sberbank betriebene Programmierer-Schule School 21, den Yandex-Konzern – Russlands Google – und das Innovationszentrum Skolkowo, wo autonomes Fahren vorgeführt wird.

Wettlauf mit China

Die Besuche der Deutschen sind auch der Versuch, Marktanteile vor dem Zugriff Chinas zu retten. Russland hat sich wegen der Sanktionen des Westens im Ukraine-Konflikt längst von der EU abgewendet – hin zu China. Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg wird Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einer riesigen Delegation erwartet, der 1000 Leute angehören. Das Land ist für Russland Handelspartner Nummer eins. Doch noch steht Deutschland an zweiter Stelle – vor allem auch wegen der Gaslieferungen.

Bei der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau sagt Vorstandschef Matthias Schepp, China habe schnell die Lücken gefüllt, die deutsche und andere westliche Unternehmen durch ihren Rückzug wegen der Sanktionen hinterlassen hätten. Aber er bedauert auch, dass die deutschen Unternehmen im Gegensatz zu anderen in der EU die Sanktionen noch "übererfüllt" hätten. "Das hat Hunderte von Millionen Euro gekostet", sagt er. Doch nun gehe es wieder vorwärts.

"Neben Großprojekten wie Nord Stream 2 sind es gerade deutsche Mittelständler und Familienbetriebe, die Chancen erkennen, die der große russische Markt bietet", sagt Schepp zur festlichen Eröffnung des neuen AHK-Büros in Moskau am Dienstag. Die Kammer hebt einen günstigen Rubel-Kurs, qualifizierte Fachkräfte und vergleichsweise niedrige Löhne als Plus für Investoren hervor. 2018 lagen die Direktinvestitionen deutscher Firmen in Russland der Bundesbank zufolge bei 3,2 Milliarden Euro - der höchste Wert seit zehn Jahren. Auch der deutsch-russische Handel stieg 2018 um 8,4 Prozent auf 61,9 Milliarden Euro an. (apa/dpa)