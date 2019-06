Autor Alexander Dworzak

Kopenhagen/Wien. Mikkel Brix ist nicht annähernd so bekannt wie Greta Thunberg. Keine 700 Personen folgen seinem Profil beim Bilderdienst Instagram. Doch auch den 19-jährigen Dänen treibt die Sorge um den Klimawandel an. "Ich will, dass die Politiker in Dänemark aufwachen und endlich etwas für das Klima tun. Was wir brauchen, ist ein wirkliches Handeln." Anfang Mai ist er deswegen in den Hungerstreik getreten, den Brix bis zur Parlamentswahl am Mittwoch durchgezogen hat.

Mit dem Wahlergebnis dürfte Mikkel Brix zufrieden sein. Laut Umfragen erreicht die Dänische Volkspartei (DF) nur mehr rund die Hälfte ihrer 21,1 Prozent von 2015. Der Absturz spiegelt die veränderten Prioritäten der Wähler wider: Über Jahre waren Migration und Integration die wichtigsten Themen in Dänemark. Nun rangieren sie nur noch an vierter Stelle, der DF brechen damit ihre Domänen weg. Dafür steht der Klimawandel an der Spitze, die Achillesferse der rechtspopulistischen Partei.

Das Wahldebakel der DF bedeutet wohl auch das Ende für Premier Lars Lökke Rasmussen und seine Mitte-rechts-Minderheitsregierung. Dessen rechtsliberale Venstre - zusammen mit der der Liberalen Allianz und der Konservativen Volkspartei - ließ sich von der DF tolerieren, im Gegenzug für strikte Migrationspolitik. Nun dreht der Mitte-links-Block mit Mette Frederiksens Sozialdemokraten an der Spitze die Mehrheitsverhältnisse im 179-köpfigen Parlament, das Folketing, um.

Kein Erdrutschsieg erwartet

Wohl keine weitere Amtszeit für Premier Lars Lökke Rasmussen . - © reuters/Bimmer

Dabei erwarten die Demoskopen keinen sozialdemokratischen Erdrutschsieg, sondern nur ein etwas besseres Ergebnis als jene 26,3 Prozent vor vier Jahren. Mit ihrem migrationskritischen Kurs wird Frederiksen Wähler von der DF zurückgewinnen, aber an Parteien links von ihr verlieren. In dem "roten Block", der fünf Parteien umfasst, wird sich die Sozialistische Volkspartei auf bis zu neun Prozent verdoppeln können. Sie punktete bereits bei der EU-Wahl mit dem Klimathema. Als zweiter großer Gewinner werden die Sozialliberalen gesehen. Deren wichtigste Politikerin amtiert gar nicht in Dänemark, sondern in Brüssel: die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Dass die 51-Jährige sogar als neue Kommissionspräsidentin im Gespräch ist, hat der Partei zusätzlichen Schwung verliehen.

Umgekehrt bleibt die DF im Tief, bereits bei der Europawahl im Mai verlor sie elf Prozentpunkte. Die ehemalige Parteivorsitzende Pia Kjärsgaard, nun Parlamentspräsidentin, machte dafür "Klimawahnsinnige" verantwortlich. Die DF stehe dem menschengemachten Klimawandel skeptisch gegenüber, befindet die parteiunabhängige Denkfabrik Adelphi. Sie zitiert DF-Politiker Mikkel Dencker, der 2018 sagte: "Die Frage, ob der Klimawandel menschengemacht ist, ist eine Frage des Glaubens - und Glaube gehört in die Kirche." Adelphi reiht in seine Analyse der Klimapolitik von 21 rechtspopulistischen Parteien in EU-Ländern die DF in der Kategorie der Skeptiker beziehungsweise Leugner gemeinsam mit der deutschen AfD, der UK Independence Party, den Schwedendemokraten, der niederländischen PVV, der Konservativen Volkspartei aus Estland - und der FPÖ.