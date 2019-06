Chronologie

Der Nato-Luftkrieg 1999 gegen Jugoslawien dauerte elf Wochen. Die Bilanz der Aktion "Alliierte Kraft" und der serbischen Gewalttaten im Kosovo war niederschmetternd: Serbien und die damalige Provinz Kosovo wurden verwüstet; Nato-Fehltreffer verursachten den Tod von Zivilisten; zur Zeit des Höhepunkts des Exodus waren mehr als 800.000 Albaner auf der Flucht. Mindestens 10.000 Albaner wurden von serbischen Einheiten getötet. Heute strotzt der Kosovo - vor allem nach dem Sieg über Bulgarien bei der EM-Qualifikation - vor Selbstvertrauen.

24. März:

3. April:

23./25. April:

5. Mai:

7. Mai:

27. Mai:

2. Juni:

3. Juni:

8. Juni:

9. Juni:

10. Juni:

12. Juni:

Beginn der Luftangriffe ohne UNO-Mandat, nachdem in Paris eine Verhandlungslösung gescheitert war. Für die mit "Tornados" beteiligte deutsche Bundeswehr ist es der erste Kampfeinsatz ihrer Geschichte.Angriffe auf die Innenstadt der serbischen Hauptstadt Belgrad. Das Gebäude des Innenministeriums wird zerstört.Nato-Gipfel in Washington. Die Allianz formuliert ihre Forderungen an den damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic.Die ersten Toten in den Reihen der Nato. Beim Absturz eines "Apache"-Kampfhubschraubers während eines Trainingsflugs sterben in Albanien zwei US-Soldaten.Versehentlicher Treffer der chinesischen Botschaft in Belgrad mit drei Toten. In China kommt es zu heftigen Protesten.Anklage gegen Milosevic vor UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag.Einigung zwischen dem russischen Vermittler Wiktor Tschernomyrdin, Finnlands Präsident Martti Ahtisaari als EU-Beauftragtem und US-Vizeaußenminister Strobe Talbott auf einen Zwölf-Punkte-Plan.Annahme des Friedensplans im jugoslawischen Parlament. Auch der damalige Präsident Milosevic stimmt zu.Einigung der G8-Außenminister auf einen modifizierten Zeitplan in ihrem Resolutionsentwurf. Russland und auch das Sicherheitsratsmitglied China hatten darauf gedrängt.Einigung bei den Militärverhandlungen der Nato und Jugoslawiens über einen kompletten Rückzug serbischer Streitkräfte aus dem Kosovo und den Einmarsch der Kfor-Friedenstruppe.Beginn des serbischen Rückzugs. Wenig später setzt die Nato ihre Luftangriffe aus. Der Weltsicherheitsrat verabschiedet eine Resolution, die den Weg für den Einsatz einer internationalen Kosovo-Friedensstreitmacht (Kfor) frei macht.Der Krieg ist vorbei: Erste Kfor-Soldaten rücken in die Krisenprovinz ein. Etwa 200 russische Fallschirmjäger besetzen handstreichartig den Flughafen von Prishtina. Planmäßiger Abzug jugoslawischer Truppen.