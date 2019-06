Autor WZ Online

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippt die deutsche Pkw-Maut. Er gab einer Klage von Österreich gegen die Regelung statt. Die Abgabe diskriminiere andere EU-Länder, da sie praktisch ausschließlich von Pkw-Fahrern aus anderen Mitgliedsländern gezahlt werden soll, erklärte der EuGH am Dienstag in Luxemburg. Die Maut verstoße daher gegen EU-Recht.

Die Pkw-Maut in Deutschland soll nach bisherigen Planungen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bis spätestens 2021 eingeführt werden. Österreich klagte dagegen, die Niederlande schlossen sich an. Beide Länder sehen eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer, weil die Infrastrukturabgabe zwar alle zahlen müssen, aber Fahrzeughalter in Deutschland über die Kraftfahrzeugsteuer entlastet werden sollen. (apa, reuters)