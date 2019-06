Autor WZ Online

Augsburg/Ulm. "Der Herr Verkehrsminister hat das sehr ungeschickt gemacht." Der ältere Mann aus Köln sagt ganz offen, dass er den damaligen deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt dafür verantwortlich macht, dass der Europäischen Gerichtshof (EUGH) die deutsche Maut vor der 2020 geplanten Einführung gekippt hat. Der amtierende Andreas Scheuer (beide CSU) sei auch nicht besser. Die Gespräche der "Wiener Zeitung" an der Raststätte Leipheim an der A8 zwischen Augsburg und Ulm zeigen: Die Deutschen sehen sich durch "die große Maut-Blamage" (Augsburger Allgemeine Zeitung) in bestehender Skepsis gegen die amtierende Regierung in Berlin und die Politik bestätigt.

Der Kölner ist keineswegs sauer, dass Österreichs Anfechtung die deutsche Maut zum Scheitern gebracht hat: "Ich bin für die Klage dankbar."Denn das Ganze sei vor einigen Jahren "ein politischer Schnellschuss" der CSU gewesen. Es seien "Amateure in der Regierung", er sei aber kein Anhänger der AfD, ergänzt der Mann, der auf dem Weg nach München an der Raststätte einen Kaffee trinkt.

Ein Zahnarzt-Ehepaar aus der Gegend von Karlsruhe wäre für die Maut gewesen, wie die Frau bei einer Rauchpause verrät. "Die fahren alle durch. Das finden wir ungerecht", argumentiert sie für eine Maut in Deutschland, weil es diese auch in Italien oder Frankreich gebe. Es müsse eine "gerechte Lösung" für das Benützen der Autobahnen geben.

"Das war natürliche eine deutsche Kacke"

Ihr Ehemann reagiert deftiger mit einem Seitenhieb auf die deutsche Regierung: "Das war natürliche eine deutsche Kacke." Das Paar befürchtet wegen schon bestehender Verträge zur Mauteinhebung auch mit der österreichischen Firma Kapsch und der bereits notwendigen Millionen für die Vorarbeiten, dass aufdie Bürger noch ein dickes Ende zukommt. Das sei "eine Schande gegenüber den Steuerzahlern", die ihnen von CSU und Regierung ("Dilettanten") eingebrockt werde. Man fahre weiter gern und viel nach Österreich.

Ein Jugendlicher, der ein Getränk vor der Weiterfahrt zu einem Freund nach München trinkt, teilt "ganz die Meinung des Europäischen Gerichtshofs", der die deutschen Mautpläne als EU-rechtswidrig aufgehoben hat, weil Deutsche diese über die Steuer zurückerhalten hätten. Allerdings sollten jetzt auch die Maut mittels Vignette in Österreich oder das italienische System nochmals genau geprüft werden.

Ein anderer junger Autofahrer aus Karlsruhe ist "überhaupt nicht sauer", dass Österreich mit der Klage die Mautpläne gekippt hat. Er hätte es für "blöd" gehalten, dass Deutsche auch Maut zahlen und dann Geld rückerstattet erhalten. Man zahle genug Steuer. "Ich denke, dass kann man auch irgendwie andersregeln", betont er, bevor er zu einem Jungesellenabend weiterfährt.